Bắt nhóm đối tượng “phù phép” giấy tờ, tài liệu giả để... thu tiền thật

ANTD.VN - Ngày 18-6-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối các đối tượng liên quan vụ việc “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đối tượng Trương Công Phi bị khởi tố

Các đối tượng trong vụ án gồm: Tô Văn Hùng (SN 1999), trú tại xã Hải Lạng, tỉnh Quảng Ninh; Hoàng Quốc Cường (SN 1999), ở xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk và Trương Công Phi (SN 1998), ở phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khoảng đầu năm 2025, Tô Văn Hùng thấy có nhiều người muốn có bằng cấp, chứng chỉ và các loại giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ (xin việc, vay vốn, xuất cảnh, thanh toán tiền bảo hiểm…) nên đã tổ chức và điều hành đường dây “Làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức” thông qua hình thức nhận chỉnh sửa ảnh tài liệu qua các phần mềm photoshop.

Đối tượng cầm đầu đường dây Tô Văn Hùng

Hùng chỉ đạo Cường, Phi là những thợ chỉnh sửa ảnh có chuyên môn, sử dụng thành thạo các phần mềm photoshop sau đó tìm kiếm khách hàng có nhu cầu chỉnh sửa ảnh tài liệu của cơ quan, tổ chức, tham gia đường dây.

Các đối tượng đã tiến hành chỉnh sửa hàng trăm loại tài liệu của cơ quan, tổ chức cho nhiều người trên cả nước, thu lợi hàng trăm triệu đồng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 3 bộ máy vi tính, 10 điện thoại di động là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội của các đối tượng.

Đối tượng Hoàng Quốc Cường

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tô Văn Hùng, Hoàng Quốc Cường, Trương Công Phi về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Các đối tượng liên quan khác bị khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra.