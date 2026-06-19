Hải quan chặn gần 1 tấn thực phẩm bẩn tuồn qua biên giới

ANTD.VN - Gần 1 tấn thực phẩm nhập lậu gồm chân gà, xúc xích, lạp xưởng và các mặt hàng đông lạnh không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu hư hỏng đã bị lực lượng Hải quan thu giữ.

Thông tin từ Cục Hải quan (Bộ Tài chính), thực hiện Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 và Công văn số 15440 về việc tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, các đơn vị hải quan cửa khẩu đã đồng loạt ra quân, siết chặt kiểm tra và giám sát địa bàn.

Qua công tác đấu tranh, cơ quan chức năng đã kịp thời ngăn chặn nhiều lô hàng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đang trên đường vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 8/6, Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (thuộc Chi cục Hải quan khu vực VIII) đã chủ trì phát hiện tàu mang biển kiểm soát QN-7117 hoạt động tại khu vực đảo Rều, phường Cẩm Phả có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu đang vận chuyển trái phép 210kg chân gà đông lạnh chưa qua chế biến được chứa trong 7 thùng carton.

Toàn bộ số hàng này có dán tem chữ nước ngoài, bên trong là các bao dứa chứa chân gà đã có hiện tượng rã đông và bắt đầu bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc lô hàng.

Đối tượng bị lực lượng Hải quan bắt giữ tại Lào Cai

Tại Lào Cai, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp cùng lực lượng Biên phòng đã liên tiếp triệt phá hai vụ vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc trong khu vực cách ly thuộc Trung tâm quản lý cửa khẩu.

Cụ thể, ngày 12/6, lực lượng chức năng thu giữ 340 kg thực phẩm các loại gồm lạp xưởng, thịt xiên, tôm hùm đất đông lạnh cùng trứng gà, xúc xích, đùi gà ăn liền.

Đến ngày 15/6, đơn vị tiếp tục phát hiện thêm 270kg xúc xích đông lạnh và xúc xích ăn liền không có chứng từ hợp pháp. Toàn bộ số hàng hóa này đều không xác định được chủ sở hữu, nhiều mặt hàng đông lạnh đã có dấu hiệu hư hỏng do rã đông.

Tại tuyến biên giới Cao Bằng, trưa ngày 14/6, Hải quan cửa khẩu Sóc Giang đã phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu phát hiện một đối tượng vận chuyển 90kg xúc xích đông lạnh không giấy tờ.

Đối tượng đã lợi dụng thời điểm đông người làm thủ tục xuất nhập cảnh và chính sách trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới để cất giấu hàng trong các thùng carton nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Toàn bộ số hàng hoá vi phạm không có giấy tờ, đa số đã bị hư hỏng

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, toàn bộ số hàng hóa bị bắt giữ trong các vụ việc trên đều không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiềm ẩn nguy cơ cao về dịch bệnh và gây tác động tiêu cực đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hiện nay, các vụ việc đã được lực lượng hải quan lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc liên tiếp bắt giữ các lô hàng thực phẩm lậu không chỉ khẳng định sự quyết liệt của ngành Hải quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại mà còn góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và ổn định thị trường nội địa.

Đây cũng là hoạt động triển khai Chỉ thị số 17 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 34 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh triển khai cao điểm phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại các dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.