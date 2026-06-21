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Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin về vụ giết người xảy ra tại phường Việt Yên

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Minh Thuý

ANTD.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa thông tin ban đầu về vụ giết người xảy ra tại phường Việt Yên, khiến 4 người tử vong.

Ngày 20-6, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc: Khoảng 18h cùng ngày, TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra vụ “Giết người”.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nội dung vụ việc.

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Bước đầu xác định: Khoảng 18h cùng ngày, tại gia đình ông N.V.C, sinh năm 1965, trú tại TDP Bãi Bằng, phường Việt Yên, do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N, sinh năm 1995 (con đẻ ông C), đối tượng Nguyễn Văn Tuyên, sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh dùng dao chém chị N; cháu N.H.P, sinh năm 2016 (con chị N); cháu N.B.B, sinh năm 2020 (con chị N) và chị N.B.N, sinh năm 2011 (con nuôi ông C); sau đó đối tượng tự sát.

Hậu quả, chị N, cháu P, cháu B và đối tượng Tuyên tử vong; chị N (con nuôi ông C) bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra theo quy định.

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Từ khóa:

#Giết người

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