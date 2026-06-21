Từ những cuộc giao dịch đáng ngờ đến đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng

ANTD.VN - Liên tiếp trong những ngày tháng 6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt xóa thành công 2 đường dây sản xuất, chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh (x)

Từ những dấu hiệu bất thường...

Trong thời đại công nghệ số, khi tội phạm ngoài đời thực có gì thì không gian mạng cũng có những hành vi vi phạm pháp luật tương tự. Nhận thức được điều ấy, các chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) ngày đêm dõi theo từng dấu hiệu bất thường, từng tài khoản ảo, từng cuộc trao đổi tưởng chừng vô hại và phát hiện một số tài khoản Facebook, Youtube, TikTok thường xuyên đăng tải nội dung quảng cáo, hướng dẫn chế tạo các loại linh kiện vũ khí. Phía sau những đoạn video giới thiệu sản phẩm cơ khí là một mạng lưới ngầm sản xuất, mua bán các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP - loại vũ khí được pháp luật quy định là vũ khí quân dụng.

Kiên trì lần tìm từng dấu vết, các trinh sát tin rằng mỗi tài khoản ảo, mỗi địa chỉ IP, mỗi giao dịch chuyển phát mà họ đưa vào tầm ngắm đều là mắt xích quan trọng của đường dây này. Và Nguyễn Chí Thanh (SN 1995, trú tại xã Bình An, tỉnh An Giang) được xác định là một trong những mắt xích chủ chốt, chuyên nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các loại quy C1, C2, C3 và quy Factor (loại linh kiện đặc biệt quan trọng để cấu thành súng PCP).

Đối tượng Võ Thành Tài (x) và tang vật vụ án

Đại tá Nguyễn Trường Diệu - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh giá, khác với nhiều loại tội phạm thông thường, đường dây này hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng chủ yếu liên lạc qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, sử dụng tài khoản ảo, thường xuyên thay đổi nơi ở, kho chứa hàng, lấy danh nghĩa các cơ sở cơ khí gia dụng để che giấu hoạt động chế tạo vũ khí. Đáng chú ý, trinh sát xác định các đối tượng đã hoạt động trong thời gian dài, liên quan nhiều địa bàn khác nhau và có khả năng sử dụng súng tự chế chống trả nếu bị phát hiện.

Mỗi bước đi của Ban chuyên án đều được tính toán kỹ lưỡng để đối tượng không thể bỏ trốn, tiêu hủy chứng cứ hoặc gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ. Nhiều đêm liền các trinh sát thức trắng trước màn hình máy tính để lần theo từng dấu vết nhỏ hoặc bám địa bàn để xác minh từng đầu mối, những cuộc họp chuyên án kéo dài hàng giờ chỉ để thống nhất nhận định về một đầu mối thông tin vừa thu thập được và có phương án xử lý tối ưu. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là triệt xóa toàn bộ đường dây, không để lọt đối tượng, không để sót tang vật.

Đồng loạt phá án trên nhiều địa bàn

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 22-5-2026, Ban chuyên án quyết định phá án. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động chia thành nhiều tổ công tác, đồng loạt triển khai nhiệm vụ tại TP.HCM, An Giang và Vĩnh Long.



Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã triệu tập, làm việc với 8 đối tượng chủ chốt trong đường dây gồm: Nguyễn Chí Thanh; Nguyễn Ngọc Việt (SN 1983, trú tại tỉnh An Giang, tạm trú tại phường Hòa Lợi, TP.HCM); Tăng Văn Tuấn Tài (SN 1991) và Hồ Quốc Toàn (SN 1985) cùng trú xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long; Võ Thành Tài (SN 1994, trú tại xã Bàu Lâm, TP.HCM); Trần Văn Tý (SN 1989, trú tại xã An Minh, tỉnh An Giang); Hoàng Quốc Trúc Quỳnh (SN 1996, trú tại phường Đông Hòa, TP.HCM); Nguyễn Quang Duy (SN 1990, trú tại xã Tân Hội, tỉnh An Giang). Đồng thời, Ban chuyên án cũng triệu tập, đấu tranh làm rõ hành vi của hàng chục đối tượng khác có liên quan.

Tang vật vụ án

Cùng thời điểm đó, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi ở, nơi lưu trú của các đối tượng. Điểm đột phá lớn nhất chính là việc phát hiện một cơ sở cơ khí quy mô lớn được ngụy trang dưới vỏ bọc Công ty TNHH Cơ khí CNC Master Tech.



Phía sau những chiếc máy CNC tưởng như phục vụ sản xuất dân dụng lại là cả một “công xưởng” chế tạo vũ khí quân dụng. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hàng loạt máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất súng đạn. Kết quả khám xét khiến ngay cả những người trực tiếp tham gia chuyên án cũng không khỏi bất ngờ: 8 khẩu súng hơi nén PCP đã hoàn thiện, 184 bộ linh kiện lắp ráp súng, 3 bộ khuôn sản xuất đạn, khoảng 38.500 viên đạn thành phẩm (nặng khoảng 70kg), 100kg nguyên liệu, hơn 10.000 linh kiện các loại phục vụ chế tạo súng... cùng nhiều thiết bị chuyên dụng khác.

Ban chuyên án bước đầu xác định từ năm 2023 đến nay các đối tượng đã giao dịch hàng chục nghìn đơn hàng linh kiện súng tới nhiều địa phương trên cả nước, thậm chí bán cho các đối tượng ở nước ngoài. Nếu không bị phát hiện, số lượng lớn linh kiện này có thể được lắp ráp thành những khẩu súng nguy hiểm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự. Ngày 30-5-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” theo Điều 304 Bộ luật Hình sự; khởi tố, bắt tạm giam 8 bị can để điều tra.

Thành công của chuyên án không chỉ nằm ở việc bắt giữ các đối tượng cầm đầu hay thu giữ số lượng lớn vũ khí, linh kiện chế tạo vũ khí quân dụng. Quan trọng hơn, Công an Hà Tĩnh đã bóc gỡ tận gốc một đường dây sản xuất vũ khí hoạt động tinh vi trên không gian mạng; ngăn chặn từ sớm nguy cơ phát tán vũ khí ra xã hội; góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.



Chiến công này thể hiện tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; là kết quả của trí tuệ, bản lĩnh, sự mưu lược và ý chí tấn công tội phạm quyết liệt của những chiến sĩ công an trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.