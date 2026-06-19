Công an Hà Nội thông tin hai vụ án lớn trong lĩnh vực kinh tế - môi trường

ANTD.VN - Sáng 19-6, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn thành phố. Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an); Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an); đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện KSND TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi họp báo

Kiên quyết xử lý nghiêm minh

Tại hội nghị, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội đã thông tin về hai vụ án điển hình đang được điều tra.

Theo đó, đối với vụ án buôn lậu thực phẩm quy mô lớn, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tố Loan, SN 1979, trú tại phường Hoàng Mai, TP Hà Nội và Trang Tuyết Ngọc, SN 1981, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội về hành vi buôn lậu.

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhập khẩu hàng hóa theo diện gia công, sản xuất xuất khẩu để đưa lượng lớn chân gà đông lạnh vào tiêu thụ trong nước trái quy định. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 2.000 tấn chân gà đông lạnh tại các kho lạnh, trong đó có hàng trăm tấn thực phẩm hết hạn sử dụng, có dấu hiệu hư hỏng, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội thông tin về hai vụ án điển hình đang được điều tra

Đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng “hợp đồng kỳ nghỉ du lịch”, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động lừa đảo có hệ thống. Bằng thủ đoạn mời chào nhận quà tặng, voucher du lịch miễn phí, cam kết lợi nhuận cao từ việc sở hữu hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều người dân trên cả nước. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 25 vụ án, 201 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Phát biểu tại hội nghị về tiến độ điều tra vụ án lừa đảo thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, đến nay CATP Hà Nội đã khởi tố 25/27 công ty có liên quan, 3 công ty còn lại đang được tập trung xác minh, điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

"Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc xử lý nghiêm các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT khẩn trương, tập trung rà soát, xác minh, củng cố căn cứ khởi tố điều tra các vụ án có liên quan", Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ và cho biết, quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định các công ty được thành lập có thủ đoạn hoạt động tương đối giống nhau. Và hành vi phạm tội này không chỉ xuất hiện tại Hà Nội mà còn diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Thời gian gần đây, Công an TP.HCM cũng đã phát hiện, xử lý các đối tượng có hành vi tương tự.

Liên quan đến vụ buôn lậu thực phẩm, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, vụ án là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với các tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe cộng đồng, đồng thời cũng là lời cảnh báo để người dân nâng cao cảnh giác, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Đồng chí Giám đốc CATP cho biết thêm, thời gian gần đây, CATP Hà Nội cũng liên tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm bẩn, trong đó có các vụ vận chuyển, kinh doanh thịt lợn không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. "Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP Hà Nội, CATP Hà Nội xác định kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm xâm hại trực tiếp đến sức khỏe, tài sản của nhân dân" - Người đứng đầu CATP Hà Nội khẳng định.

Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, hành vi của các đối tượng là "không thể chấp nhận được"

Từ vụ án lừa đảo "kỳ nghỉ du lịch", đồng chí Giám đốc CATP cũng nhận định, trước đây, phần lớn các đường dây lừa đảo trên không gian mạng do các đối tượng nước ngoài cầm đầu, cấu kết với các đối tượng trong nước. Tuy nhiên hiện nay, nhiều vụ án lớn lại do chính các đối tượng trong nước tổ chức thực hiện. Đây là thực trạng đáng báo động, thể hiện sự tha hóa của một bộ phận đối tượng vì lợi ích cá nhân mà bất chấp pháp luật.

“Đây là những hành vi không thể chấp nhận được. Cần nghiên cứu các biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn, thậm chí có thể đề xuất tăng nặng chế tài xử phạt để nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu quan điểm.

Tập trung thu hồi tài sản cho bị hại

Thông tin thêm về vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội cho biết, đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, với tổng số 25 vụ án đã được khởi tố, liên quan 201 bị can. Trong số này có 34 bị can giữ vai trò Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty. Cơ quan điều tra thống kê bước đầu có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch liên quan vụ án và đã xác minh được gần 500 bị hại.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội trả lời các câu hỏi của phóng viên báo chí về nội dung liên quan đến hai vụ án

Đáng chú ý, nhiều bị hại là người cao tuổi. Đối với trường hợp người bị hại đã qua đời, cơ quan điều tra đề nghị người thân hợp pháp liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Thượng tá Đỗ Thế Thắng cũng cho biết, độ tuổi các đối tượng "sale" phạm tội chủ yếu từ 20 đến 40 tuổi. Nhiều đối tượng có trình độ đại học, thậm chí có giám đốc doanh nghiệp sinh năm 2000.

Theo kết quả điều tra bước đầu, tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới trên 2.700 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện mới xác định được gần 500 bị hại, do đó CATP Hà Nội đề nghị những người đã tham gia các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch có dấu hiệu bị lừa đảo nhanh chóng đến cơ quan Công an trình báo để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tạo điều kiện thu hồi tối đa tài sản cho người bị hại.

Các đại biểu thông tin thêm về hai vụ án

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định, cả hai vụ án đều là những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm.

Đối với vụ buôn lậu thực phẩm, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh hành vi đưa thực phẩm không bảo đảm chất lượng ra thị trường là hành vi “không thể chấp nhận được”, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, làm gia tăng nguy cơ bệnh tật, tạo gánh nặng cho xã hội và phá vỡ môi trường kinh doanh lành mạnh.

“Người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời, cần có chế tài đủ mạnh để xử lý nghiêm các hành vi vì lợi nhuận mà bất chấp sức khỏe cộng đồng”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nêu rõ.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định: “Quan điểm của CATP Hà Nội là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng"

Đối với vụ án lừa đảo liên quan hợp đồng kỳ nghỉ du lịch, Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, một trong những yêu cầu quan trọng nhất trong quá trình điều tra là phải tập trung thu hồi tài sản cho người bị hại. CATP Hà Nội đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm truy tìm dòng tiền, phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản và xác minh nguồn gốc tài sản để phục vụ công tác thu hồi.

“Quan điểm của CATP Hà Nội là xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng. Công an Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người dân”, đồng chí Giám đốc CATP khẳng định.