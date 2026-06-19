Công an Hà Nội khởi tố nữ giám đốc buôn hàng nghìn tấn chân gà nhập lậu

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979, trú tại phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) - Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại An Bình thuộc Tập đoàn An Bình Group về hành vi buôn lậu.

Cùng với đó, Công an Hà Nội cũng khởi tố Trang Tuyết Ngọc (SN 1981, trú tại phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội) - Trưởng phòng Trợ lý Tập đoàn An Bình Group cũng với hành vi trên.

Trước đó, ngày 4-6-2026, thực hiện kế hoạch đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, khám xét nhiều kho hàng tại Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn.

Nữ giám đốc "phù phép" hơn 1.000 tấn chân gà đông lạnh

Quá trình kiểm tra tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà đông lạnh, trong đó có khoảng 260 tấn chân gà đã hết hạn sử dụng, xuất hiện tình trạng mốc trắng, bốc mùi hôi, có dấu hiệu chuẩn bị được đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, cơ quan Công an tiếp tục phát hiện và thu giữ hơn 1.030 tấn chân gà đông lạnh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong giai đoạn từ năm 2023 - 2026, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà đông lạnh theo loại hình sản xuất, gia công để xuất khẩu, với tổng khối lượng khoảng 12.070 tấn, trị giá gần 350 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà đông lạnh theo loại hình sản xuất, gia công để xuất khẩu

Tuy nhiên, sau khi nhập khẩu, doanh nghiệp này không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định, không kê khai và nộp các khoản thuế phát sinh mà bị can Nguyễn Thị Tố Loan đã chỉ đạo Trang Tuyết Ngọc cùng các nhân viên tổ chức tiêu thụ số hàng hóa trên tại thị trường trong nước. Cơ quan điều tra xác định số lượng chân gà đã được đưa ra tiêu thụ vượt quá 10.000 tấn.

Đáng chú ý, trong số hàng hóa nhập khẩu có lượng lớn chân gà có xuất xứ từ các quốc gia đang có dịch bệnh gia cầm hoặc không nằm trong danh sách các nước, vùng lãnh thổ đủ điều kiện xuất khẩu sản phẩm này vào Việt Nam theo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động vật. Mặc dù vậy, vì mục đích lợi nhuận, các đối tượng vẫn tổ chức phân phối, tiêu thụ số hàng hóa nêu trên cho nhiều nhà hàng, quán ăn và các đầu mối kinh doanh thực phẩm.