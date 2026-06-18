Nhóm đối tượng lĩnh án tù vì dùng gạch “hỗn chiến” khiến một người tử vong

Ngày 18-6, Tòa án nhân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên án tù với 14 thanh niên ở các xã Phúc Thọ và Ô Diên (Hà Nội) về tội “Giết người” hoặc “Gây rối trật tự công cộng” do có hành vi đua xe, gây rối, ném gạch vào nhau.

Trong các bị cáo, Nguyễn Văn Phú (SN 2009) lĩnh án nặng nhất với 12 năm tù; bị cáo Đinh Huy Hoàng (SN 2010) 10 năm tù và chỉ duy nhất một bị cáo được hưởng án treo.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Vụ án bắt nguồn khi hai nhóm thanh niên Phúc Thọ và Ô Diên “va chạm” nhau trên đường. Sau đó, nhóm thanh niên thuộc xã Ô Diên cầm gạch, phục kích, rồi ném tử vong một người trong nhóm thanh niên thuộc xã Phúc Thọ.

Cụ thể, tối 27-11-2025, nhóm thanh niên xã Phúc Thọ tụ tập, rủ nhau đi chơi trên 3 xe máy, gồm cả xe đã được “độ pô” để tạo tiếng nổ lớn. Cả nhóm di chuyển trên Quốc lộ 32, hướng Phúc Thọ về Đan Phượng với tốc độ cao, liên tục tăng ga phát ra tiếng nổ lớn, bấm còi inh ỏi gây mất trật tự công cộng.

Khi nhóm Phúc Thọ đi qua cầu Phùng thì bị một số thanh niên (không xác định được nhân thân) chạy từ trong quán nước ra, ném gạch và tạt nước. Hai bên sau đó ném gạch vào nhau nhưng không gây ra thương tích cho nhau.

Sau đó, nhóm thanh niên xã Phúc Thọ cùng di chuyển dàn hàng ngang, phóng xe với tốc độ cao, liên tục tăng ga phát ra tiếng nổ lớn, bấm còi inh ỏi trên đường gây mất trật tự công cộng trên Quốc Lộ 32, hướng từ xã Phúc Thọ về xã Đan Phượng, đồng thời tìm đánh nhóm thanh niên ở quán nước đã ném gạch vào nhóm mình.

Cũng trong khoảng thời gian trên, nhóm thanh niên xã Ô Diên đi trên 4 xe máy rủ nhau đi chơi, dàn hàng ngang trên Quốc lộ 32 theo hướng từ xã Đan Phượng đi xã Phúc Thọ. Khi nhóm Ô Diên đi đến đoạn đường gần nghĩa trang Phùng Hưng thì gặp nhóm thanh niên Phúc Thọ đi ngược chiều và hai bên liền chửi bới, thách thức, khiêu khích đánh nhau.

Khi đã di chuyển ra xa nhau, nhóm thanh niên Phúc Thọ bị một thanh niên (không xác định được tên tuổi) khiêu khích bằng cách đánh võng, vẫy tay. Cho rằng đây là người của nhóm Ô Diên nên nhóm thanh niên xã Phúc Thọ nhặt gạch rồi lên xe, đuổi đánh.

Nhìn thấy nhóm Phúc Thọ quay xe lại, bị cáo Đinh Huy Hoàng nói với nhóm Ô Diên: “Lấy gạch ném bọn nó” thì cả nhóm đồng ý. Nhóm Ô Diên phóng xe đến khu vực ngã 3 nghĩa trang Phùng Hưng, nơi có lối rẽ vào khu tập thể Viện Ngô rồi dừng lại nhặt gạch làm công cụ phục kích, chờ ném vào nhóm thanh niên Phúc Thọ.

Khi nhóm Phúc Thọ đi đến, Hoàng hô: “Bọn nó đến đây này” và cùng các bị cáo khác lao ra từ hai bên đường, cầm gạch ném về phía đối phương, trúng vào đầu một thanh niên Phúc Thọ.

Bị tấn công, nhóm thanh niên thuộc xã Phúc Thọ cũng ném gạch lại nhưng không trúng ai, rồi cả hai nhóm di chuyển ra xa nhau. Khi đến khu vực chân cầu Phùng, một thanh niên trong nhóm Phúc Thọ bất tỉnh, đầu chảy nhiều máu do bị ném gạch.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên tử vong vào ngày hôm sau.