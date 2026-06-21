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Phát hiện trên 600 sản phẩm phụ tùng ô tô có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

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V. Hằng

ANTD.VN - Hơn 600 sản phẩm phụ tùng ô tô có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị phát hiện trên khâu lưu thông.

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Đoàn kiểm tra kiểm đếm hàng hóa có dấu hiệu vi phạm

Đội QLTT số 6 (Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng) vừa phát hiện, tiến hành khám phương tiện ô tô biển kiểm soát 29H – 26X.XX, do ông T.H.L, trú tại phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội là người điều khiển.

Tại thời điểm khám, đoàn kiểm tra phát hiện hàng hóa là phụ tùng ô tô, tổng số lượng 695 sản phẩm. Toàn bộ hàng hóa đều là sản phẩm mới, chưa qua sử dụng, không có giấy tờ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đội đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ tang vật nêu trên, đồng thời thực hiện biện pháp nghiệp vụ, thẩm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#phụ tùng ô tô #sở hữu trí tuệ

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