Thuê ô tô tự lái rồi cầm cố và đem bán

ANTD.VN - Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Xuân Thủy (SN 2001, ở phường Định Công, Hà Nội) 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Liên quan, bị cáo Phạm Văn Phương (SN 1993, ở xã Phúc Lương, Thái Nguyên) bị tuyên phạt 6 năm tù; Đỗ Quang Bách (SN 1989, trú phường Bạch Mai, Hà Nội) lĩnh 4 năm 6 tháng tù và Nguyễn Trung Kiên (SN 1999, ở xã Phúc Lương, Thái Nguyên) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Quá trình xét xử cho thấy, do cần tiền để chi tiêu và trả nợ cá nhân nên Trương Xuân Thủy nảy sinh việc thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi tiêu thụ dưới hình thức bán hoặc cầm cố để lấy tiền. Với thủ đoạn này, từ tháng 9-2024 đến tháng 2-2025, Thủy đã chiếm đoạt 3 xe ô tô với tổng giá trị hơn 2,1 tỷ đồng.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Theo đó, thông qua mạng xã hội Facebook, bị cáo biết Công ty TNHH Vận tải và du lịch Linh Anh có dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái. Tối 13-9-2024, Thủy gặp đại diện công ty này để thuê xe ô tô nhãn hiệu Kia Carnival màu trắng với giá 1,9 triệu đồng/ ngày, thời gian thuê 2 ngày.

Bị cáo đặt cọc chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter để làm tin. Sau khi ký hợp đồng, Thủy được nhận giấy tờ xe gồm: giấy chứng nhận kiểm định, giấy biên nhận thế chấp xe tại ngân hàng.

Ngay khi nhận được xe, bị cáo liên hệ với anh Mai Quang H. (ở Ninh Bình) để bán xe ô tô trên với giá 750 triệu đồng. Do hai bên còn khoản vay trước đó nên Thủy chỉ nhận được hơn 90 triệu đồng là tiền đặt cọc mua xe. Bị cáo hẹn anh này sau 10 ngày sẽ giao đủ bản chính giấy tờ xe mô tô.

Đến ngày 15-9-2024, đại diện Công ty Linh Anh sau nhiều lần không liên lạc được với người thuê tài sản nên lần theo định vị xe ô tô và biết Thủy đã bán xe trên cho anh H. Ngày 16-9-2024, Cơ quan điều tra huyện Kim Sơn (cũ), tỉnh Ninh Bình đã tiến hành tạm giữ tang vật và sau đó trao trả lại ngân hàng.

Ngân hàng, Công ty Linh Anh không có yêu cầu đề nghị bồi thường dân sự. Còn anh Mai Quang H. yêu cầu Thủy phải trả lại tiền đặt cọc mua xe ô tô là 97,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Thủy còn có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe nhãn hiệu Nissan Navara NP300 trị giá 380 triệu đồng và chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda6 trị giá 500 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 23-2-2025, Thủy thuê chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mazda6. Sau khi ký hợp đồng thuê xe, bị cáo lên mạng xã hội Facebook vào “Hội mua bán xe Ngân – Lào Campuchia” để tìm người tiêu thụ chiếc xe trên.

Thủy liên hệ với Đỗ Quang Bách có tài khoản Facebook là “Chong nho Vo”, giới thiệu bán xe không có giấy tờ với giá 100 triệu đồng. Vì hám lợi, Bách đồng ý tìm khách mua xe cho thủy.

Bách liên hệ với Phạm Văn Phương để thỏa thuận việc mua bán. Hai bên hẹn ngày 24-2-2025 lên Thái Nguyên để xem xe. Sáng 24-2-2025, theo hẹn, Thủy điều khiển xe ô tô Mazda6 đi cùng Bách lên Thái Nguyên. Còn Phương đi cùng Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Công Trung (hiện đang vắng mặt khỏi nơi cư trú).

Sau khi kiểm tra xe, Phương đồng ý mua chiếc xe trên với giá 90 triệu đồng và chuyển cho Bách tiền mặt số tiền trên. Bách cầm tiền, đưa cho Thủy 80 triệu đồng, bản thân mình giữ lại 10 triệu đồng.

Về phía Phương, chiều cùng ngày, bị cáo này chỉ đạo Nguyễn Trung Kiên và Nguyễn Công Trung tháo biển kiểm soát xe, tháo định vị xe, tháo hàng ghế trước (trừ ghế lái), hàng ghế sau, tháo Tápli cánh cửa, tháo đồ nhựa trong xe…mục đích để tránh chủ xe phát hiện.

Các bị cáo sau đó đem xe ô tô tang vật đi cất giấu tại khu vục mỏ đá Phú Lương (Thái Nguyên). Chủ xe phát hiện xe ô tô bị cắt định vị nên đã trình báo cơ quan công an và hiện đã được trả lại tài sản. Đối với Nguyễn Công Trung, cơ quan tố tụng tách hành vi, tài liệu điều tra để xử lý sau.