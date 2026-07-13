Khơi dậy tinh thần đoàn kết của mỗi người dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc

ANTD.VN -Chiều 13/7/2026, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã kiểm tra và dự buổi tổng duyệt Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Yên Bài.

Tham dự Đoàn công tác còn có Thượng tá Nguyễn Song Toàn - Phó trưởng phòng, cùng chỉ huy, cán bộ chuyên đề phòng Tham mưu – CATP Hà Nội. Đón tiếp Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Yên Bài, Ban Chỉ huy Công an xã cùng cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Báo cáo với Đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Yên Bài cho biết, đến thời điểm hiện tại, mọi điều kiện phục vụ tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chính thức diễn ra vào ngày 15/7/2026 đã cơ bản hoàn tất. Các nội dung chương trình được xây dựng khoa học, bảo đảm tiến độ, bám sát kế hoạch của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội.

Song song với công tác tổ chức, Công an xã Yên Bài đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy hiệu quả vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, góp phần tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bên cạnh đó, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; xây dựng kế hoạch phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đại biểu, Nhân dân và các lực lượng tham gia Ngày hội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị và nội dung tổng duyệt

Sau khi trực tiếp kiểm tra các nội dung tổng duyệt, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban Tổ chức cùng các lực lượng tham gia trong công tác chuẩn bị nghiêm túc, bài bản, bảo đảm đúng kịch bản và yêu cầu đề ra.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky – Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, mà còn là dịp để tiếp tục củng cố, phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác chuẩn bị cho Ngày hội đã sẵn sàng

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng đề nghị Ban Tổ chức tiếp tục rà soát kỹ từng nội dung, chủ động phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong suốt quá trình diễn ra Ngày hội. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, huy động sức mạnh của toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và lực lượng chức năng, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026 tại xã Yên Bài được kỳ vọng sẽ diễn ra trang trọng, an toàn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp tục khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.