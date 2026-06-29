Cảnh sát giao thông Hà Nội: Vững vàng nơi tuyến đầu, tiên phong trong đổi mới

ANTD.VN - Bằng sự chủ động, quyết liệt và khoa học, lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, đối ngoại đặc biệt quan trọng, tai nạn giao thông được kiềm chế và kéo giảm cả 3 tiêu chí, được thể hiện rõ tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của lực lượng Cảnh sát giao thông - CATP Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các phòng chức năng CATP, chỉ huy Công an các phường, xã và các đội thuộc Phòng CSGT.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Trong 6 tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng CSGT - CATP Hà Nội đã bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Giám đốc Công an thành phố, chủ động tham mưu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông và phòng, chống ùn tắc.

Đại tá Trần Đình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông phát biểu tại hội nghị

Nổi bật, đơn vị đã tham mưu triển khai 237 đầu việc, văn bản chỉ đạo; tham mưu ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch quan trọng về khắc phục các điểm nghẽn ùn tắc giao thông, tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, triển khai mô hình tuyến đường “Ba nhất” và lộ trình ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong giao thông thông minh.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới, đa dạng về hình thức, hướng mạnh về cơ sở và trên các nền tảng số.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT đã phối hợp tổ chức 367 buổi tuyên truyền trực tiếp với hơn 248 nghìn lượt người tham dự; cung cấp hàng nghìn tin, bài, phóng sự cho các cơ quan báo chí; xây dựng hàng trăm video, tiểu phẩm tuyên truyền trên mạng xã hội, thu hút khoảng 50 triệu lượt tiếp cận, góp phần lan tỏa văn hóa giao thông an toàn.

Toàn cảnh hội nghị

Lực lượng CSGT cũng tổ chức dẫn và bảo vệ tuyệt đối an toàn 740 đoàn với 2.191 cuộc dẫn, huy động hơn 10.900 lượt cán bộ, chiến sĩ và trên 8.100 lượt phương tiện tham gia; chủ động tham mưu ban hành các phương án khung phục vụ bảo vệ nguyên thủ quốc gia, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp cùng nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an Thủ đô phối hợp các đơn vị rào chắn lối đi tự mở đường sắt.

Song song với đó, công tác chỉ huy, điều khiển và tổ chức giao thông tiếp tục được triển khai hiệu quả. Lực lượng CSGT duy trì thường xuyên công tác điều tiết tại các nút giao trọng điểm, phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, điều chỉnh tổ chức giao thông, từng bước giải quyết các điểm ùn tắc.

Một trong những dấu ấn nổi bật của 6 tháng đầu năm là việc đưa vào khai thác Trung tâm điều khiển giao thông thông minh. Hiện hệ thống đang quản lý 564 nút đèn tín hiệu, 605 camera giám sát và vận hành 1.837 Camera AI tại 195 nút giao trọng điểm. Qua hệ thống Camera AI đã phát hiện, gửi thông báo hơn 33.100 trường hợp vi phạm; xử lý 1.283 sự cố giao thông, điều chỉnh 852 lượt chu kỳ đèn tín hiệu và duy trì 22 tuyến “làn sóng xanh”, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành giao thông theo thời gian thực.

Công tác tuần tra, kiểm soát được thực hiện quyết liệt, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, dừng đỗ sai quy định, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, xe quá tải, quá khổ… Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSGT đã xử lý 171.504 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 430 tỷ đồng.

Lực lượng CSGT Thủ đô đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhìn lại 6 tháng 2026 với rất nhiều sự kiện nổi bật cùng những khó khăn, thách thức của hệ thống giao thông đô thị ở Hà Nội, lực lượng CSGT đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục được kiềm chế, kéo giảm trên cả ba tiêu chí. Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn Thành phố xảy ra 476 vụ tai nạn giao thông, làm 318 người chết, 254 người bị thương; giảm 111 vụ, giảm 4 người chết và giảm 160 người bị thương so với cùng kỳ năm trước; đặc biệt không để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng cảnh sát đường thủy tuần tra trên sông.

Bên cạnh đó, các mặt công tác đăng ký, quản lý phương tiện, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông và xây dựng lực lượng tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.

Ngoài ra, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện 98 vụ, bắt giữ 192 đối tượng có dấu hiệu tội phạm bàn giao cơ quan chức năng giải quyết. Tiếp tục phát huy vai trò của lực lượng CSGT tham gia các tổ công tác 141 trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; đua xe và cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến giao thông; qua đó, phát hiện, bàn giao 475 vụ, 680 đối tượng có dấu hiệu tội phạm, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo toàn diện

Dưới sự điều hành của Đại tá Trần Đình Nghĩa, chỉ huy các đội địa bàn và Công an các phường, xã đã trình bày tham luận về tình hình tai nạn giao thông, các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông, công tác xử lý vi phạm qua camera AI, các giải pháp nâng cao chất lượng đăng ký xe, các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông tại các địa bàn có tình hình tai nạn giao thông phức tạp, công tác chuyển đổi số tại các đội địa bàn.

Các đội địa bàn trình bày tham luận tại hội nghị

Các đội địa bàn và Công an các phường, xã trình bày tham luận tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà lực lượng CSGT Thủ đô đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và Công an thành phố; phát huy hiệu quả mô hình Công an địa phương hai cấp; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành giao thông; nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung giải quyết "điểm nghẽn" ùn tắc giao thông và trật tự đô thị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trước tình hình thanh, thiếu niên vi phạm TTATGT trong dịp nghỉ hè có diễn biến phức tạp, đồng chí Phó Giám đốc đề nghị các đội địa bàn phối hợp Công an các phường xã tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín, vào những khung giờ cao điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm của các thanh thiếu niên như đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng… Bên cạnh đó chủ động triển khai các biện pháp kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên khi bước vào năm học mới và các tai nạn liên quan đến giao thông đường sắt.

Đồng chí Phó Giám đốc cũng nhấn mạnh việc chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CSGT Thủ đô, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và thực sự là chỗ dựa của người dân.

Thay mặt đơn vị, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố; khẳng định toàn lực lượng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ hiệu quả sự phát triển của Thủ đô.