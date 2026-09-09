CSGT Hà Nội thực hiện nhiệm vụ “kép” trên những tuyến đường Ba nhất

ANTD.VN - Giữ giao thông thông suốt tại các tuyến đường trọng điểm, đang thi công ở Hà Nội là bài toán đầy áp lực. Đặt ra yêu cầu với lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô phải thực hiện nhiệm vụ "kép" vừa bảo đảm trật tự an toàn, vừa xây dựng tuyến phố văn minh, sáng, xanh, sạch, đẹp. Thông qua mô hình "Tuyến đường Ba nhất" trên trục Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã, lực lượng chức năng luôn chủ động phân luồng từ sớm, bám sát các điểm rào chắn thi công và kiên trì bám đường từ sáng sớm đến tối muộn, quyết tâm giữ vững kỷ cương đô thị.