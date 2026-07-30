ANTD.VN - Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không để tội phạm lẩn trốn, Công an xã Kim Anh (Hà Nội) đã kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vận động thành công đối tượng truy nã về hành vi cưỡng đoạt tài sản ra đầu thú, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an xã Kim Anh vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú

Với quyết tâm phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Kim Anh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, kiên trì rà soát, xác minh, tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Kết quả, ngày 29-7-2026, Công an xã Kim Anh đã vận động thành công đối tượng truy nã Lương Mạnh Cường (SN 1997, trú tại thôn Thái Vụ, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội) đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17-11-2021, Lương Mạnh Cường đã có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại thôn Phú Thịnh, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (nay là thôn Phú Thượng, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội). Trước đó, Cường là đối tượng cầm đầu nhóm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều tra, bắt giữ và xử lý nhiều đối tượng liên quan. Riêng Lương Mạnh Cường đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nhằm trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.

Ngày 16-8-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã số 06/QĐTN-HS đối với Lương Mạnh Cường về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Xác định công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm an ninh trật tự, Công an xã Kim Anh đã chủ động rà soát thông tin, nắm tình hình, đồng thời kiên trì tuyên truyền, vận động người thân và đối tượng nhận thức rõ hậu quả của việc lẩn trốn, từ đó tự nguyện ra đầu thú để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng theo quy định của pháp luật.

Việc vận động thành công đối tượng truy nã ra đầu thú tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt và hiệu quả của lực lượng Công an xã Kim Anh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời thể hiện quyết tâm không để các đối tượng phạm tội có điều kiện lẩn trốn, né tránh sự xử lý của pháp luật.