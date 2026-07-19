Cảnh giác tội phạm trộm cắp lúc đêm khuya

ANTD.VN - Hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra gần đây vào đêm khuya cho thấy các đối tượng thường lợi dụng thời điểm khi người dân ngủ say, mất cảnh giác hoặc sơ hở trong việc bảo quản tài sản để thực hiện hành vi phạm tội.

Lang thang ban đêm trộm cắp tài sản

Khoảng 22h00 ngày 14/7/2026, trong quá trình tuần tra trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua xác minh, đối tượng là Đỗ Văn Trung (SN 2003, trú tại thôn Phú Mỹ, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội).

Đối tượng Đỗ Văn Trung

Quá trình kiểm tra, đấu tranh tại chỗ, Trung khai nhận đang đi tìm những tài sản sơ hở trong quản lý để thực hiện hành vi trộm cắp. Lực lượng Công an thu giữ 1 xe mô tô cùng một ba lô bên trong chứa nhiều dụng cụ như kìm cộng lực, tua vít, thanh kim loại, kéo cắt, dao và cờ lê là các phương tiện đối tượng chuẩn bị để gây án.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Văn Trung khai nhận do không có việc làm ổn định, cần tiền chi tiêu nên thường xuyên đi lang thang vào ban đêm, lợi dụng sự chủ quan của người dân để trộm cắp tài sản.

Đối tượng đồng thời khai nhận trước đó đã thực hiện vụ trộm 1 xe mô tô Honda Wave tại địa bàn xã Phú Xuyên khi chủ xe để chìa khóa trên xe. Công an xã đã tiến hành dẫn giải đối tượng xác định hiện trường, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra.

Lợi dụng sơ hở trộm cắp xe máy

Trước đó Công an xã Thanh Trì, Hà Nội cũng bắt giữ một đối tượng chuyên trộm cắp vào ban đêm. Theo đó vào khoảng 2h30 ngày 21/6, Tổ công tác Công an xã Thanh Trì bắt giữ Hoàng Minh Đức (SN 1987; trú tại thôn Nội Am, xã Nam Phù, TP Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Qua điều tra xác định, đối tượng thường đi bộ lang thang vào ban đêm tại các khu dân cư, lợi dụng sơ hở của người dân khi để xe máy ngoài đường không có người trông giữ để thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi tiếp cận xe máy, đối tượng dùng kéo cắt dây điện ổ khóa, đấu nối để khởi động xe rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đối tượng Vũ Xuân Ngọc (bên trái) và Hoàng Minh Đức (bên phải) cùng 2 chiếc xe máy là tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, Hoàng Minh Đức khai nhận trước đó, vào khoảng 1h30 cùng ngày, tại khu vực trước cửa số 4 ngõ 239 đường Vĩnh Khang, xã Ngọc Hồi, TP Hà Nội, đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, biển kiểm soát 29S2-016.08.

Quá trình đấu tranh, khai thác, Công an xã Thanh Trì làm rõ Vũ Xuân Ngọc (SN 1974; trú tại Cụm 4 Quỳnh Đô, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) là đối tượng tiêu thụ các xe máy do Hoàng Minh Đức trộm cắp.

Rạng sáng 22-5, Công an phường Việt Hưng, Hà Nội tuần tra tại khu vực K15 Khu đô thị Việt Hưng, phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lén lút hoạt động trong đêm nên đã tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở để làm việc. Danh tính đối tượng được xác định là Trương Đình Nhật (SN 1998; HKTT tại xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An).

Tại cơ quan Công an, Trương Đình Nhật đã khai nhận thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Việt Hưng.

Cụ thể, ngày 11-5-2026, đối tượng đã đột nhập vào phòng 504, K15 Khu đô thị Việt Hưng, trộm cắp 2 nhẫn vàng, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung cùng khoảng 3,7 triệu đồng tiền mặt. Tiếp đó, ngày 20-5-2026, Nhật tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp 180.000 đồng tại phòng 314 cùng khu vực. Đáng chú ý, Trương Đình Nhật là đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù, ra tù ngày 20-10-2025.

Các vụ việc trên cho thấy các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở của người dân, ngủ nhưng không khóa cửa. Hành vi của đối tượng thường rất manh động, nếu bị chủ nhà phát hiện, chúng sẵn sàng dùng vũ khí đe doạ, uy hiếp, thậm chí làm nguy hại đến tính mạng và tài sản.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, làm tốt công tác phòng ngừa. Dù thời tiết nóng bức, lúc tối trời, vắng nhà hoặc trước khi đi ngủ, gia chủ cần kiểm tra và đóng cửa ra vào, cửa tum, cửa sổ, cửa hành lang thật chắc chắn, khóa cổ, khóa càng xe máy và sử dụng thêm thiết bị chống trộm khi cần thiết; không để tài sản có giá trị ở nơi sơ hở, không có người trông coi; lắp đặt camera giám sát; nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và thông báo cho lực lượng Công an khi có dấu hiệu nghi vấn.

Đối với trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, ngoài việc lắp đặt thiết bị bảo vệ, trong mùa hè cần rà soát lại phương án bố trí bảo vệ trực, phương án phòng chống trộm cắp.