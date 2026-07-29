Cảnh báo thủ đoạn chiếm đoạt tiền hoàn toàn mới: Bóc tách, đánh tráo chip khi quẹt thẻ ngân hàng

ANTD.VN - Một số đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ, đã thực hiện bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý và tiến hành gắn chip này vào các phôi thẻ khác; sau đó sử dụng thẻ giả lập này để thực hiện các giao dịch để chiếm đoạt tài sản.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán nói chung và hoạt động thẻ nói riêng.

Thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới

Theo đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải rà soát việc tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải đảm bảo việc tuân thủ quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 52.

Cụ thể, tổ chức nước ngoài cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho khách hàng là người không cư trú và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam để thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam phải thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được NHNN nước chấp thuận tham gia hệ thống thanh toán quốc tế của tổ chức nước ngoài đó.

Đặc biệt, NHNN yêu cầu các tổ chức thực hiện các biện pháp truyền thông, cảnh báo tới khách hàng tình trạng bóc tách, đánh tráo chip để khách hàng có biện pháp sử dụng thẻ an toàn. Đồng thời, nghiên cứu giải pháp ngăn ngừa việc bóc tách chip khỏi phôi thẻ vật lý.

Khách hàng cần giám sát chặt chẽ khi thanh toán tại các điểm chấp nhận thẻ

NHNN cũng yêu cầu các tổ chức nêu trên phải thực hiện kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động thanh toán tại các đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thanh toán tại các ĐVCNTT cho các mục đích bất hợp pháp; yêu cầu các ĐVCNTT đối chiếu đầy đủ thông tin trên thẻ để đảm bảo trùng khớp giữa người thực hiện giao dịch và chủ thẻ.

Thực hiện rà soát thông tin in trên thẻ vật lý đảm bảo tuân thủ các quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Cụ thể, thông tin in trên thẻ vật lý phải bao gồm các yếu tố sau: Tên tổ chức phát hành thẻ; Tên tổ chức chuyển mạch thẻ mà TCPHT là thành viên, Tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ (nếu có); Họ, tên chủ thẻ đối với chủ thẻ là cá nhân; tên tổ chức và họ, tên chủ thẻ phụ đối với chủ thẻ là tổ chức (không áp dụng với thẻ trả trước vô danh)...

Khách hàng cần nâng cao cảnh giác

Thời gian qua, NHNN thường xuyên yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thanh toán.

Hệ thống thông tin hỗ trợ quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro cho khách hàng (SIMO) do NHNN triển khai thí điểm đã phát huy hiệu quả. Đến cuối tháng 6/2026, đã có trên 4,5 triệu lượt khách hàng nhận được cảnh báo qua Hệ thống SIMO, trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách hàng đã tạm dừng/hủy bỏ giao dịch sau khi nhận được cảnh báo, với tổng số tiền giao dịch là trên 5,1 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao; áp dụng các quy định về đối chiếu sinh trắc học khi thực hiện giao dịch thẻ điện tử...

Tuy nhiên, NHNN cho biết, thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của khách hàng khi sử dụng thẻ ngân hàng để thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ (như nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ,…) thực hiện bóc tách, đánh tráo chip trên thẻ vật lý và tiến hành gắn chip này vào các phôi thẻ khác. Các đối tượng sử dụng thẻ giả lập này để thực hiện các giao dịch nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Do đó, về phía khách hàng cần nhận biết những dấu hiệu thẻ bị tráo chip như: thẻ vẫn có thể thực hiện giao dịch bằng phương thức cắm thẻ tại POS nhưng chức năng thanh toán không tiếp xúc (Contactless/chạm) không hoạt động; chip trên thẻ có dấu hiệu bong tróc, dán đè, trầy xước hoặc bị lệch vị trí so với thiết kế ban đầu; hoặc thông qua kiểm tra biến động giao dịch trên ứng dụng ngân hàng thì thấy xuất hiện giao dịch bất thường.

Khách hàng cần lưu ý: bảo mật thông tin thẻ (nên che mã CVC/CVV trên thẻ ngân hàng để tránh bị kẻ gian đánh cắp thông tin thanh toán trực tuyến), bảo mật các thông tin cá nhân, đặc biệt là mã OTP/Smart OTP; không cung cấp thông tin bảo mật cá nhân, tên truy cập, mật khẩu, mã OTP/Smart OTP, thông tin thẻ/tài khoản cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng;

Luôn trực tiếp giám sát quá trình nhân viên quẹt thẻ qua máy POS; kiểm tra bề mặt thẻ xem con chip trên thẻ có dấu hiệu bị trầy xước, bong tróc hoặc dán lệch hay không; ưu tiên các phương thức thanh toán không tiếp xúc (contactless) và sử dụng ví điện tử khi giao dịch;

Chủ động khóa thẻ trên ứng dụng ngân hàng hoặc gọi số hotline ngân hàng nơi mở thẻ để báo khóa thẻ khi phát hiện dấu hiệu bất thường trên thẻ hoặc phát sinh giao dịch nghi ngờ không do mình thực hiện;

Tuyệt đối không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân lạ nếu chưa xác thực rõ danh tính người bán hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ; không bấm vào link/quét mã QR lạ, không tải các ứng dụng không rõ nguồn gốc…