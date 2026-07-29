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Điều tra vụ án Nguyễn Văn Dậu cùng đồng phạm tàng trữ trái phép ma tuý

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Linh Nhi

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án Nguyễn Văn Dậu cùng đồng phạm, can tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ 1 xe ô tô nhãn hiệu KIA K3 màu trắng, biển kiểm soát 30L – 032.92; Số máy: G4FGNE031656; Số khung: RNYFK46A6RC328890.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của chiếc xe ôtô trên mang theo giấy tờ liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) địa chỉ số 2 phố Bùi Huy Bích, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội gặp Điều tra viên Phạm Văn Thế, số điện thoại 0986156269 để giải quyết.

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Từ khóa:

#Ma túy

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