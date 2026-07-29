Bắt đối tượng mượn xe trộm cắp đi cầm cố

ANTD.VN - Biết Lê Tiến Dũng mới trộm cắp một chiếc xe máy, Nguyễn Duy Khánh đã mượn với lý do đi giặt quần áo, nhưng thực chất là mang thẳng đến hiệu cầm đồ.

Theo tài liệu điều tra, ngày 4-12-2024, Lê Tiến Dũng (SN 1992) trú tại xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tĩnh, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản đã thực hiện hành vi trộm cắp 1 chiếc xe mô tô Honda Wave Alpha của ông N.B.T trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Sau khi trộm được xe, Dũng đưa phương tiện về cất giữ tại nhà một người quen trú cùng xã.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt Nguyễn Duy Khánh

Sáng 5-12-2024, Nguyễn Duy Khánh (SN 1991) trú cùng xã Sơn Tây đã mượn chiếc xe này với lý do đi giặt quần áo. Dũng đồng ý.

Song trên thực tế, ngày 6-12-2024, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Duy Khánh đã mang chiếc xe đến cầm cố tại một cửa hàng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để lấy số tiền 2,5 triệu đồng.

Ngày 24-2-2025, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà cũ (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã ban hành Bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Tiến Dũng về tội Trộm cắp tài sản theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi của Nguyễn Duy Khánh, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục xác minh, làm rõ và ngày 27-2-2025 ban hành quyết định truy tìm đối tượng.

Do lo sợ bị phát hiện, xử lý, Nguyễn Duy Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua công tác rà soát, xác minh, Tổ công tác Công an xã Thạch Hà xác định đối tượng đang làm việc tại một khu công nghiệp ở Hà Nội.

Sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, đến trưa 25-7-2026, tổ công tác đã phát hiện, khống chế và đưa Nguyễn Duy Khánh về trụ sở cơ quan Công an để làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Duy Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của mình.

Ngày 27-7-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khánh về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.