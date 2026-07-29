Nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH chở 5 bình "khí cười" trong đêm

ANTD.VN - Kiểm tra hành chính nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH, tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP Hà Nội phát hiện có 5 bình khí cười.

Theo thông tin từ CATP Hà Nội, tối 22-7-2026, trên tuyến đường Trần Phú, phường Hà Đông, Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh - Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH trong quá trình kiểm tra hành chính T.V.D (SN 2004) trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội đã phát hiện trên xe có 5 bình hình trụ tròn nghi là "khí cười".

Tổ công tác kiểm tra hành chính phát hiện nam thanh niên vận chuyển "khí cười"

Tại chỗ, D thừa nhận đang vận chuyển 5 bình chứa khí N₂O (khí cười), đồng thời khai trước đó đã nhiều lần vận chuyển loại hàng hóa này. Thời điểm kiểm tra, D không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên.

Cơ quan công an đã tạm giữ tang vật, phương tiện liên quan gồm 5 bình hình trụ nghi chứa khí N₂O; 1 xe máy Honda SH màu trắng và 1 điện thoại di động iPhone 16 Pro Max.

Tổ công tác đã bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện cùng toàn bộ vụ việc cho Công an phường Hà Đông tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.