ANTD.VN - Công an xã Hạ Bằng, Hà Nội chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản và đổ chất thải trái quy định.

Sáng 27-7, trong quá trình kiểm tra địa bàn, Công an xã Hạ Bằng phát hiện ông N.V.C (SN 1969, trú tại thôn Bình Yên 3, xã Hạ Bằng) thực hiện hành vi khai thác khoáng sản (đá ong) tại thửa đất thuộc địa phận thôn Bình Yên 4 khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

Xử lý các hành vi vi phạm về khai thác khoáng sản và đổ chất thải trái quy định

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 47 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Sau khi xác minh, Công an xã Hạ Bằng đã hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao vụ việc cho Phòng Kinh tế xã Hạ Bằng để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 25-7. Công an xã Hạ Bằng phối hợp với Phòng Kinh tế xã kiểm tra, phát hiện bà B.T.C (SN 1965, trú tại thôn Bình Yên 2, xã Hạ Bằng) có hành vi đổ rác thải, vật liệu xây dựng trái quy định tại khu đất trên địa bàn. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an cơ sở trong công tác quản lý địa bàn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, giữ gìn trật tự, kỷ cương pháp luật, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, phục vụ sự phát triển bền vững của địa phương.