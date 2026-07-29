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Pháp luật

Khởi tố đối tượng làm giả 'sổ đỏ' chiếm đoạt 11 tỷ đồng

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Tuệ Nhi

ANTD.VN - Người phụ nữ làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay và chiếm đoạt của một người dân trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình với số tiền 11 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lâm (SN 1983, trú tại xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.

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Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Lâm

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng năm 2019 đến cuối năm 2021, Nguyễn Thị Lâm đã sử dụng Căn cước công dân giả mang tên Nguyễn Thị Hoàng Nguyên, SN 1983, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ); sử dụng 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để vay và chiếm đoạt của một người dân trú tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình với số tiền 11 tỷ đồng để phục vụ cho mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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Từ khóa:

#Lừa đảo

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