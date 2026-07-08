Bắt công nhân trộm cắp vàng trong bể mạ của doanh nghiệp

ANTD.VN - Ngày 8/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam hai đối tượng: Hoàng Công Phúc (sinh năm 2002) ở phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai và Trần Văn Hai (sinh năm 1994), ở xã Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hoàng Văn Phúc bị phát hiện trộm cắp tinh thể vàng trong bể mạ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dae Myung Việt Nam

Ngày 19/6/2026, Công an xã Yên Phong tiếp nhận tin báo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dae Myung Việt Nam về việc phát hiện nhân viên Hoàng Công Phúc có hành vi trộm cắp tinh thể vàng trong bể mạ của doanh nghiệp.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Yên Phong đã báo cáo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp điều tra vụ việc. Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng công an xác định Trần Văn Hai là đồng phạm, giữ vai trò chủ mưu, hướng dẫn phương thức thực hiện hành vi.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 4/2026, Trần Văn Hai làm việc tại xưởng mạ vàng của doanh nghiệp. Do từng có thời gian làm tại các cơ sở thu mua phế liệu và biết cách thu hồi vàng từ dung dịch hóa học bằng các miếng niken, Hai nhận thấy khu vực xưởng mạ còn nhiều sơ hở trong công tác quản lý như: Ít camera giám sát, không có cửa từ kiểm soát, công nhân được vào xưởng từ sớm để khởi động máy nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Biết Hoàng Công Phúc được giao nhiệm vụ có mặt tại xưởng từ 6 giờ sáng để khởi động hệ thống máy móc, Hai đã rủ Phúc tham gia. Hai chuẩn bị các miếng niken, chế tạo dụng cụ để thả vào hệ thống tuần hoàn của bể mạ nhằm hút tinh thể vàng bám vào niken, sau đó hướng dẫn Phúc mang số niken này ra ngoài giao lại để tách lấy vàng. Đổi lại, Hai hứa trả cho Phúc từ 5 đến 10 triệu đồng sau mỗi lần thực hiện.

Trần Văn Hai ra đầu thú tại Công an xã Yên Phong, thừa nhận hành vi phạm tội trộm cắp vàng trong bể mạ của Công ty trách nhiệm hữu hạn Dae Myung Việt Nam

Ngày 29/5/2026, Phúc thực hiện lần đầu và đưa cho Hai số niken bám vàng. Tại nhà riêng, Hai sử dụng axit clohydric, bát thạch cao, bình khò gas cùng các dụng cụ đã chuẩn bị để tách vàng khỏi niken. Từ đó thu được khoảng 4,1 gam vàng, sau đó nung thành một viên kim loại và cất giữ.

Đến ngày 7/6/2026, Phúc tiếp tục lấy trộm tinh thể vàng trong bể mạ và giao cho Hai. Sau lần này, Hai đưa cho Phúc 10 triệu đồng, đồng thời tiếp tục yêu cầu Phúc dùng thủ đoạn trên lấy thêm vàng. Đến ngày 17/6, Phúc tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp thì bị Công ty phát hiện.

Qua giám định, số tinh thể vàng bám trên các miếng niken có khối lượng tương đương 1,46 chỉ vàng, trị giá hơn 20,2 triệu đồng.

Ngày 2/7, Trần Văn Hai đã đến Công an xã Yên Phong đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khám xét nơi ở và làm việc của Hai, cơ quan điều tra thu giữ một số tang vật, phương tiện phục vụ việc tách vàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phúc và Hai về tội trộm cắp tài sản. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.