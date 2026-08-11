Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có điểm chuẩn cao nhất 27,51 điểm

ANTD.VN - Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có thông báo điểm trúng tuyển Đại học chính quy đợt 1 năm 2026.

Theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, đối với các chương trình đào tạo cử nhân sư phạm, ngành Sư phạm Toán học có điểm cao nhất 27,51 điểm.

Còn đối với các chương trình đào tạo cử nhân ngoài sư phạm, ngành Ngữ Anh có điểm cao nhất 25,28 điểm.

Điểm trúng tuyển Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Năm 2026, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tuyển tổng cộng 3.713 chỉ tiêu, trong đó 2.384 chỉ tiêu nhóm ngành đào tạo giáo viên; 1.329 chỉ tiêu các ngành ngoài sư phạm.

Trường tuyển sinh bằng 9 phương thức gồm:

- Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

- Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Xét tuyển sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT

- Xét tuyển sử dụng kết quả bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường Đại học Sư phạm TPHCM

- Xét tuyển sử dụng kết quả kỳ thi độc lập của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

- Kết hợp thi tuyển và xét tuyển (áp dụng đối với chương trình đào tạo Giáo dục Mầm non, ngành Giáo dục Thể chất, Quản lý thể dục thể thao)

- Xét chuyển học sinh dự bị đại học

- Xét tuyển diện học sinh cử tuyển

- Xét tuyển lưu học sinh hiệp định hoặc ngoài Hiệp định.