Đảm bảo an toàn PCCC tại Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (khu Đồng Mô, xã Đoài Phương) có vai trò là "ngôi nhà chung" của 54 dân tộc anh em trên địa bàn đất nước Việt Nam. Nơi đây có nhiệm vụ bảo tồn, tái hiện và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển thành trung tâm du lịch mang tầm quốc gia; thường xuyên diễn ra các sự kiện, ngày hội, tuần lễ văn hóa, tái hiện các nghi lễ truyền thống quanh năm với sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, địa phương và thu hút hàng triệu lượt người tham gia mỗi năm.

Với vai trò, nhiệm vụ quan trọng được giao, Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam hiện có trên 100 công trình phục vụ các nhiệm vụ giữ gìn phát triển văn hóa dân tộc; do đó công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH luôn được Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 26, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương chỉ đạo, hướng dẫn sát sao nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế tối đa nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Quản lý Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam

Tại buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, ghi nhận, đánh giá kết quả việc thực hiện trách nhiệm PCCC của người đứng đầu cơ sở theo quy định của Luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gồm: Công tác lập và cập nhật hồ sơ quản lý theo dõi công tác PCCC và CNCH của cơ sở; việc ban hành, niêm yết các nội quy, quy định, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về công tác phòng cháy, chữa cháy; việc trang bị, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH; việc thành lập và duy trì hoạt động của Đội PCCC và CNCH tại cơ sở; công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; việc xây dựng phương án chữa cháy và chế độ thực tập phương án chữa cháy định kỳ theo quy định.

Tiến hành kiểm tra các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH tại cơ sở, Đoàn kiểm tra ghi nhận kết quả duy trì các yêu cầu hệ thống, phương tiện thiết bị PCCC và CNCH; hệ thống điện; quản lý sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt; về điều kiện ngăn cháy lan, lối thoát nạn; công tác thường trực của Đội PCCC và CNCH tại chỗ để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Đội PCCC và CNCH cơ sở vận hành, thao tác sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà tại Núi số 6 - Khu hồ trên núi thuộc Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam.

Qua kiểm tra hồ sơ và điều kiện thực tế phục vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH tại Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam, Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện quy định trách nhiệm trong công tác PCCC và CNCH đối với người đứng đầu cơ sở của Ban Giám đốc Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam, đơn vị cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đã thành lập, kiện toàn Đội PCCC và CNCH cơ sở đảm bảo quy định, đã xây dựng nội quy, phương án chữa cháy và định kỳ tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho thành viên Đội PCCC và CNCH cơ sở, các đồng bào dân tộc đang sinh sống, làm việc tại các cụm làng. Hệ thống trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH được trang bị đầy đủ, bố trí đúng quy định; hệ thống điện, giao thông, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được kiểm tra, duy trì hoạt động thường xuyên. Các điều kiện về khoảng cách an toàn PCCC, lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan, chống khói cơ bản được duy trì đảm bảo quy định.

Kết thúc buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra đề nghị Ban Giám đốc Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo duy trì nghiêm túc công tác PCCC và CNCH; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản và các hoạt động, sự kiện diễn ra tại Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam. Đồng thời duy trì công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH thường xuyên tại cơ sở, kiểm tra đầy đủ các khu vực, hạng mục công trình, hệ thống, bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ để kịp thời phát hiện và khắc phục những tồn tại, thiếu sót về PCCC và CNCH trong quá trình hoạt động.