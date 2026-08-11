Khống chế nhanh vụ cháy xưởng sản xuất tại phường Chương Mỹ

ANTD.VN - Khoảng 17h ngày 10-8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo cháy xảy ra tại xưởng sản xuất ở số 210 Yên Sơn, phường Chương Mỹ. Nhận định đám cháy có nguy cơ phát triển lớn, lan sang khu dân cư và các nhà xưởng lân cận, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã khẩn trương triển khai phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và chống cháy lan.

Ngay sau khi nhận tin, 6 xe chữa cháy, 1 xe tải cùng 38 cán bộ chiến sĩ thuộc các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4, 15 và 28 được điều động tới hiện trường. Các lực lượng tại chỗ cũng nhanh chóng phối hợp chữa cháy, bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, qua trinh sát, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định không có người mắc kẹt trong khu vực xảy ra cháy. Tuy nhiên, đám cháy tại xưởng sản xuất có nguy cơ lan rộng, đe dọa các công trình và nhà xưởng liền kề.

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH khống chế đám cháy

Trước tình hình trên, các mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, tập trung khoanh vùng, khống chế đám cháy, đồng thời tổ chức chống cháy lan. Lực lượng chữa cháy khai thác các nguồn nước xung quanh để bảo đảm phục vụ công tác chữa cháy liên tục.

Trong quá trình tiếp cận khu vực cháy, cán bộ chiến sĩ sử dụng bình thở để bảo đảm an toàn khi làm nhiệm vụ trong môi trường nhiều khói, nhiệt độ cao. Đồng thời, máy xúc, máy ủi được huy động để phá dỡ các cấu kiện, tạo lối tiếp cận sâu vào bên trong, xử lý triệt để các khu vực còn âm ỉ, hạn chế nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, triển khai phương án phù hợp với thực tế hiện trường, đến khoảng 17h45 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Hiện trường bên trong vụ cháy

Việc huy động lực lượng, phương tiện kịp thời đã góp phần tận dụng “thời gian vàng”, nhanh chóng cô lập đám cháy, ngăn không để lửa lan sang các nhà dân và xưởng sản xuất lân cận. Đặc biệt, qua trinh sát xác định không có người mắc kẹt, lực lượng chữa cháy tập trung tối đa cho nhiệm vụ khống chế đám cháy, bảo vệ các công trình xung quanh.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân xảy ra cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê, làm rõ.

Vụ việc một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của việc phát hiện, báo cháy kịp thời và triển khai nhanh chóng lực lượng, phương tiện chữa cháy, nhất là tại các khu vực có nhiều nhà xưởng nằm xen kẽ khu dân cư.