Điểm chuẩn trường Đại học Kiểm sát năm 2026

ANTD.VN - Trường Đại học Kiểm sát vừa thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học chính quy năm 2026.

Cụ thể, trường Đại học Kiểm sát thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học (đã bao gồm điểm ưu tiên) ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát và ngành Luật, ngành Luật kinh tế, ngành Ngôn ngữ Anh năm 2026.

Theo thông báo của trường, tất cả các thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Đồng thời nộp hồ sơ xác nhận nhập học về trường Đại học Kiểm sát từ thời điểm trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trên trang hệ thống tra cứu của trường: https://tracuu.kiemsat.edu.vn

Thời gian, hồ sơ xác nhận nhập học:

Bước 1: Xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17h ngày 21/8/2026.

Bước 2: Nộp hồ sơ về trường trước 17h ngày 28/8/2026.

(1) Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đăng tải trên website: http://kiemsat.edu.vn);

(2) Bản sao học bạ THPT có chứng thực (hoặc kết quả học tập, rèn luyện năm lớp 10, lớp 11 và năm lớp 12 có xác nhận của trường THPT)

(3) Bản sao có công chứng chứng chỉ tiếng Anh IELTS theo quy định của thông tin tuyển sinh đại học năm 2026 (nếu có)

(4) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi Quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh theo quy định của thông tin tuyển sinh Đại học năm 2026 (nếu có)

(5) Bản sao có công chứng giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Đại học Quốc gia TP HCM cấp (nếu có)

(6) Bản gốc Phiếu đạt sơ tuyển năm 2026 do VKSND cấp tỉnh cấp (đối với thí sinh trúng tuyển ngành Luật, chuyên ngành Kiểm sát).

Thời gian triệu tập nhập học, nhà trường sẽ thông báo trên website: http://kiemsat.edu.vn