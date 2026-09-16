Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng an ninh cơ sở

Tại buổi huấn luyện, cán bộ Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã phổ biến, trang bị cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở những kiến thức cơ bản về công tác PCCC&CNCH; các quy định, yêu cầu trong công tác phòng cháy, chữa cháy; nhận diện những nguy cơ có thể phát sinh cháy, nổ tại khu dân cư và các biện pháp chủ động phòng ngừa.

Học viên tham gia buổi huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH

Đặc biệt, nội dung huấn luyện được chú trọng vào kỹ năng thực hành, giúp học viên có thể vận dụng kiến thức đã được trang bị vào những tình huống thực tế. Cán bộ hướng dẫn đã giới thiệu cách sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu, trong đó có bình chữa cháy xách tay; đồng thời hướng dẫn các thao tác, kỹ thuật cơ bản khi tiếp cận và xử lý đám cháy.

Lực lượng an ninh cơ sở thực hành sử dụng bình chữa cháy xử lý tình huống cháy giả định.

Các học viên được trực tiếp tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy giả định. Qua đó, lực lượng tham gia huấn luyện được rèn luyện kỹ năng thao tác, nâng cao khả năng xử lý tình huống nhanh chóng, đúng phương pháp và bảo đảm an toàn trong quá trình chữa cháy.

Thông qua các tình huống thực hành, đã góp phần nâng cao ý thức của học viên về việc chủ động phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ; đồng thời hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc phát hiện và xử lý cháy ngay từ thời điểm ban đầu. Đây là yếu tố quan trọng góp phần hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản khi có sự cố xảy ra.

Bên cạnh công tác chữa cháy, buổi huấn luyện còn góp phần nâng cao nhận thức của lực lượng an ninh cơ sở về trách nhiệm trong công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân thoát nạn và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khi có tình huống khẩn cấp. Việc thường xuyên được tập huấn, thực hành sẽ giúp lực lượng tại cơ sở chủ động hơn trong những phút đầu khi xảy ra sự cố, trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Việc tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cũng góp phần phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết, lực lượng tại chỗ có thể chủ động tham gia xử lý các tình huống ban đầu, hỗ trợ người dân và phối hợp với lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Thông qua chương trình, Đội CC&CNCH khu vực số 36 và Công an xã Vân Đình tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao năng lực PCCC&CNCH tại cơ sở; từng bước xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở có kiến thức, kỹ năng và tinh thần chủ động trong công tác phòng ngừa, ứng phó với cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của lực lượng cơ sở đối với công tác PCCC&CNCH, góp phần xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, chủ động phòng ngừa cháy, nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trên địa bàn.