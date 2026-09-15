Nâng cao biện pháp phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở lưu trú

ANTD.VN - Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC và đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn phường Hoàn Kiếm tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 40 nhân viên, người lao động thuộc lực lượng PCCC cơ sở.

Lực lượng cơ sở thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên đã phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH, trọng tâm là Luật PCCC&CNCH số 55/2024/QH15 và các điểm mới; Nghị định số 105/2025/NĐ-CP và Nghị định số 106/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính phủ.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn sử dụng bình PCCC

Đồng thời, phân tích, đánh giá nguyên nhân các vụ cháy, nổ điển hình xảy ra tại các cơ sở trọng điểm, nơi tập trung đông người trong thời gian qua. Từ đó, hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn PCCC, quy trình kiểm tra, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, hệ thống điện và các thiết bị có nguy cơ phát sinh cháy, nổ.

Cảnh sát PCCC và CNCH phổ biến kiến thức, tuyên truyền kỹ năng an toàn PCCC

Thông qua đợt tuyên truyền, huấn luyện, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và lực lượng PCCC tại chỗ đối với công tác PCCC&CNCH đã được nâng lên rõ rệt. Mỗi cá nhân được trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành cần thiết nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ ngay từ giai đoạn ban đầu, góp phần xây dựng môi trường an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Hướng dẫn sử dụng bình PCCC

Thông qua đó, Đội CC&CNCH khu vực số 7 khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thường xuyên tự kiểm tra các điều kiện an toàn PCCC; chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng thoát nạn và sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức và cá nhân, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng,tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.