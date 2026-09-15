Tuần lễ học tập suốt đời: khuyến khích không gian học tập số và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo

ANTD.VN - Tuần lễ học tập suốt đời sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 1/10 đến 7/10 với các hoạt động khuyến khích tập trung học tập số và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo.

Tuần lễ học tập suốt đời sẽ được đa dạng hóa các hình thức và nội dung hoạt động.

Từ ngày 1/10 đến 7/10 trên toàn quốc sẽ diễn ra Tuần lễ học tập suốt đời. Bộ GD-ĐT hướng dẫn tổ chức các hoạt động bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. Trong đó, khuyến khích tổ chức theo cụm, địa bàn dân cư, cơ sở giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng, thư viện, nhà văn hóa, doanh nghiệp; tăng cường chia sẻ học liệu và kinh nghiệm giữa các địa phương, đơn vị.

Nội dung và hình thức hoạt động dựa trên nhu cầu thực tế của người học, người dân và điều kiện từng nơi.

Lễ khai mạc hoặc hoạt động phát động tổ chức ngắn gọn, thiết thực, tập trung tuyên truyền chủ đề, giới thiệu mô hình, sản phẩm học tập tiêu biểu. Theo đó, khuyến khích mỗi cán bộ, công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động và người học chọn ít nhất một kỹ năng số để học và ứng dụng. Hoạt động phát động ưu tiên hướng dẫn, trải nghiệm sản phẩm học tập số, học liệu mở và giải pháp công nghệ.

Đối với cơ sở giáo dục, tổ chức hoạt động khuyến khích tự học, đọc sách, nghiên cứu, thực hành. Cụ thể, chú trọng phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng hợp tác, năng lực số và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm; rà soát chương trình bồi dưỡng theo hướng tăng thực hành, trải nghiệm, giải quyết vấn đề thực tiễn; đổi mới kiểm tra, đánh giá coi trọng năng lực vận dụng.

Hướng dẫn người học sử dụng AI phù hợp độ tuổi, chú trọng kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả, trích dẫn nguồn, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trang bị kỹ năng ứng xử văn minh trên không gian mạng; không yêu cầu người học dùng AI khi chưa được hướng dẫn.

Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, Trung tâm học tập cộng đồng tổ chức các khóa học ngắn hạn, tư vấn học tập, hướng nghiệp, nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp; chú trọng đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho người lao động.

Đối với Trung tâm học tập cộng đồng, UBND cấp xã chỉ đạo trung tâm tổ chức các lớp, chuyên đề về kỹ năng số thiết yếu, dịch vụ công trực tuyến, an toàn mạng, phòng, chống lừa đảo trực tuyến, thương mại điện tử, quản lý tài chính cá nhân, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, đời sống.

Đồng thời, phối hợp với các lực lượng địa phương hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người dân vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khuyến khích công bố “Bản đồ cơ hội học tập” hoặc danh mục cơ hội học tập trên địa bàn (qua mã QR, cổng thông tin, trang điện tử hoặc bản in).

Khuyến khích tổ chức “Điểm hỗ trợ kỹ năng số và trí tuệ nhân tạo” để hướng dẫn trực tiếp người dân nhận diện lừa đảo, kiểm tra thông tin, cài đặt bảo mật, dùng dịch vụ công trực tuyến và sử dụng AI. Người hướng dẫn tuyệt đối không yêu cầu, tiếp nhận mật khẩu, mã OTP, thông tin ngân hàng, không giao dịch tài chính thay người dân, không lưu giữ giấy tờ tùy thân hay cài ứng dụng lạ.

Cùng với đó, khuyến khích tổ chức hoạt động trải nghiệm, trò chơi giáo dục, thảo luận tình huống (cuộc gọi giả danh, tin nhắn trúng thưởng, mã QR giả mạo, chuyển tiền khẩn cấp, video, giọng nói giả mạo, email lạ...) nhằm giúp người tham gia nhận diện rủi ro và biết cách kiểm tra, từ chối, báo cáo hoặc tìm hỗ trợ.

Đối với thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa và các thiết chế văn hóa - giáo dục, tổ chức không gian đọc, không gian học tập số, ngày hội công nghệ, hoạt động giới thiệu sách, sách điện tử, sách nói, học liệu mở, tư liệu địa phương và các nguồn tài nguyên giáo dục có nguồn gốc rõ ràng.

Khuyến khích giới thiệu “Không gian học tập số và trải nghiệm trí tuệ nhân tạo”; tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân, quyền tác giả khi số hóa và chia sẻ tư liệu. Khuyến khích đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật dùng thiết bị thông minh, nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, năng lực số; khuyến khích xây dựng mô hình “đơn vị học tập”, “công dân học tập”. Khuyến khích doanh nghiệp phối hợp với cơ sở giáo dục đào tạo tại chỗ, đào tạo nâng cao cho người lao động, không làm phát sinh chi phí trái quy định.