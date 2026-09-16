ANTD.VN - Chương trình khám sức khỏe toàn dân tại xã Tây Phương, Hà Nội tiếp tục được triển khai đồng bộ, khẩn trương tại các trường học và khu dân cư, từng bước nâng cao tỷ lệ người dân, học sinh được kiểm tra sức khỏe.

Ngày 15-9, chương trình khám sức khỏe trên địa bàn xã Tây Phương tiếp tục được triển khai tại các trường học và khu dân cư theo kế hoạch. Công tác khám được tổ chức đồng bộ, phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng, trong đó các cơ sở giáo dục tiếp tục ghi nhận tỷ lệ học sinh, trẻ em tham gia ở mức cao.

Triển khai đồng bộ, khẩn trương tại các trường học và khu dân cư

Tại các trường học, Trường Tiểu học Dị Nậu đã hoàn thành khám cho 759/759 học sinh, đạt 100%. Trường Mầm non Dị Nậu khám cho 500/506 trẻ, đạt 98,8%; Trường Mầm non Thủy Tiên (Dị Nậu) đạt 64/69 trẻ, tương đương 92,8%; Trường Mầm non Minh Hà (Canh Nậu) khám cho 729/769 trẻ, đạt 94,8%.

Khám sức khoẻ cho trẻ em tại các trường học trên địa bàn

Xã Tây Phương tăng tốc tiến độ khám sức khỏe toàn dân

Đối với 7 trường mầm non tư thục trên địa bàn Canh Nậu, đến ngày 15-9 đã có 126/155 trẻ được khám, đạt tỷ lệ 81,3%.

Tại khu dân cư, hoạt động khám sức khỏe tiếp tục được triển khai tại Canh Nậu và Phùng Xá. Riêng trong ngày 15-9, hai địa bàn này ghi nhận thêm 522 lượt người dân đến khám.

Như vậy, tổng số người dân được khám trong đợt khám sức khỏe toàn dân của xã Tây Phương đã tăng từ 21.508 lên 22.030 lượt. Tính đến hết ngày 15-9, tổng số lượt khám của người dân và học sinh trong toàn đợt đạt 37.981 lượt.

Chương trình được tổ chức theo từng địa bàn và nhóm đối tượng, với sự phối hợp của chính quyền địa phương, ngành Y tế, các nhà trường và các lực lượng liên quan. Qua đó, hoạt động chăm sóc, kiểm tra sức khỏe từng bước được đưa đến gần hơn với người dân và học sinh ngay tại cơ sở, tạo thuận lợi cho việc tham gia khám theo lịch.

Theo kế hoạch, ngày 16-9, chương trình khám sức khỏe học sinh tiếp tục được triển khai tại khu vực Hương Ngải. Đồng thời, hoạt động khám sức khỏe toàn dân tại Canh Nậu và khu vực Vĩnh Lộc (Phùng Xá) vẫn được duy trì.

Người dân thuộc diện khám được khuyến cáo chủ động theo dõi lịch, sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, góp phần bảo đảm tiến độ và mục tiêu bao phủ của chương trình khám sức khỏe toàn dân trên địa bàn xã Tây Phương.