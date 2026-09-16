Hà Nội chỉ đạo xác minh vụ bữa ăn bán trú tại một trường Tiểu học có thực phẩm bốc mùi

ANTD.VN - Sau phản ánh của phụ huynh một Trường tiểu học phát hiện gà, tôm bốc mùi được đưa đến trường để chế biến cho học sinh, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh…

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP Hà Nội, ngày 14-9, báo chí phản ánh tại Trường tiểu học Lê Trọng Tấn (P.Yên Nghĩa), phụ huynh kiểm tra đột xuất bếp ăn bán trú và phát hiện một số thực phẩm, trong đó có thịt gà và tôm, có dấu hiệu bất thường; đồng thời phản ánh các vấn đề liên quan đến điều kiện sơ chế, chế biến và công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Về việc này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà đã chỉ đạo giao UBND phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.