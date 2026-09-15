Chủ động phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ phố cổ

ANTD.VN - Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời nhận diện và khắc phục các nguy cơ cháy, nổ tại cơ sở kinh doanh dịch vụ là nhiệm vụ được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội tập trung thực hiện, nhất là tại khu vực phố cổ.

Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra việc trang bị phương tiện PCCC tại cơ sở kinh doanh

Nhận diện sớm những nguy cơ mất an toàn

Thời gian gần đây, trên địa bàn quản lý xảy ra một số vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở. Đặc biệt, khu vực phố cổ Hà Nội tập trung dày đặc các loại hình kinh doanh lưu trú, ăn uống, vui chơi, giải trí, thu hút đông người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Đặc điểm của các cơ sở này là thường xuyên sử dụng nhiều thiết bị điện, nguồn nhiệt, hệ thống âm thanh, ánh sáng và vật liệu trang trí nội thất. Không ít loại hình hoạt động trong không gian khép kín, tập trung đông người, nhất là vào buổi tối. Nếu xảy ra cháy, khói và khí độc có thể nhanh chóng lan rộng, trong khi việc thoát nạn gặp nhiều trở ngại.

Một khó khăn khác của khu vực phố cổ là hệ thống đường giao thông nhỏ hẹp, mật độ công trình cao, lượng người và phương tiện đông. Khi có sự cố, xe chữa cháy và phương tiện CNCH có thể gặp khó khăn trong tiếp cận hiện trường. Vì vậy, việc chủ động phát hiện, loại trừ nguy cơ cháy, nổ tại từng cơ sở càng có ý nghĩa quan trọng.

Qua kiểm tra thực tế, những tồn tại thường được lực lượng chức năng lưu ý gồm hệ thống điện không bảo đảm an toàn, thiết bị hoạt động liên tục hoặc quá tải; nguồn lửa, nguồn nhiệt chưa được kiểm soát; hàng hóa, vật dụng, vật liệu dễ cháy bố trí chưa phù hợp; đường, lối thoát nạn bị che khuất, cản trở.

Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên phối hợp kiểm tra nhằm đảm bảo an toàn cho người dân

Bên cạnh đó, tại một số cơ sở, hệ thống, phương tiện PCCC chưa được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên hoặc nhân viên chưa thành thạo kỹ năng xử lý tình huống. Đây đều là những nguy cơ có thể khiến đám cháy phát triển nhanh, gây nhiều khói, khí độc và đe dọa trực tiếp đến tính mạng người có mặt tại cơ sở.

Kiểm tra đi đôi với hướng dẫn, khắc phục

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ duy trì điều kiện an toàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC và CNCH; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; tình trạng hoạt động của hệ thống báo cháy, chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn và phương tiện chữa cháy ban đầu. Lực lượng chức năng đồng thời kiểm tra điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, đường và lối thoát nạn; việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt cũng như công tác tự kiểm tra của cơ sở.

Đoàn kiểm tra kiểm tra tình trạng hoạt động của các phương tiện PCCC tại các cơ sở

Không chỉ dừng ở việc phát hiện tồn tại, cán bộ kiểm tra trực tiếp hướng dẫn người đứng đầu và nhân viên nhận diện nguy cơ tại từng khu vực, từng vị trí hoạt động. Các cơ sở được yêu cầu kiểm tra an toàn hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện trước và sau khi hoạt động; quản lý chặt nguồn lửa, nguồn nhiệt; sắp xếp hàng hóa, vật dụng bảo đảm khoảng cách an toàn, không để cản trở đường thoát nạn.

Phương tiện chữa cháy cũng được yêu cầu bố trí ở vị trí dễ thấy, dễ lấy; hệ thống, thiết bị PCCC phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Cùng với đó là duy trì nội quy, biển cấm, biển báo; phân công lực lượng thường trực và tổ chức tự kiểm tra thường xuyên.

Một nội dung được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đặc biệt lưu ý là kỹ năng của nhân viên cơ sở. Mỗi người cần nắm được cách báo động khi xảy ra cháy, cắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, hướng dẫn người bị nạn thoát ra khu vực an toàn và nhanh chóng gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Kiểm tra hồ sơ pháp lý và hướng dẫn cơ sở thực hiện các quy định về PCCC và CNCH

Đối với những thiếu sót được phát hiện, Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở xác định rõ biện pháp, trách nhiệm và thời hạn khắc phục, đồng thời hướng dẫn giải pháp phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng loại hình kinh doanh.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 7 tiếp tục tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất, chú trọng các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao và những khung giờ tập trung đông người. Các trường hợp vi phạm sẽ được xử lý nghiêm theo quy định.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc khắc phục tồn tại sau kiểm tra. Mục tiêu là nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, để mỗi cơ sở kinh doanh thực sự trở thành một “điểm an toàn” về PCCC, chủ động xử lý ngay từ khi sự cố mới phát sinh, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và du khách, giữ gìn phố cổ Hà Nội an toàn, văn minh, thân thiện.