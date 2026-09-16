Kịp thời khống chế vụ cháy căn hộ tại chung cư HH2 90 Nguyễn Tuân

ANTD.VN - Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở của toà nhà đã kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra tại căn hộ ở chung cư HH2 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội vào sáng 16-9.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 sáng ngày 16-9, tại căn hộ ở tầng 12B chung cư HH2 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân bất ngờ xảy ra cháy. Lửa và khói bùng lên dữ dội tại khu vực phòng ngủ của căn hộ.

Thời điểm xảy ra vụ cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân

Ngay khi phát hiện vụ cháy, lực lượng PCCC cơ sở của toà nhà đã cùng người dân khẩn trương tổ chức chữa cháy ban đầu, thông báo cho cư dân thoát khỏi toà nhà, đảm bảo an toàn.

Đám cháy được dập tắt

Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã được đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và người dân dập tắt hoàn toàn.

Bước đầu, không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Trước đó, vào ngày 6-9, tại chung cư 90 Nguyễn Tuân cũng xảy ra hoả hoạn tại toà nhà HH1.