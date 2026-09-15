Hơn 500 học sinh tham gia trải nghiệm, tuyên truyền tại Triển lãm quốc tế về PCCC&CNCH năm 2026

ANTD.VN - Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10), nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng sống cho học sinh, Trường THPT Việt Đức đã tổ chức cho khoảng 500 học sinh tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền và thực hành kỹ năng tại "Sự kiện Triển lãm quốc tế về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026" tổ chức ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hà Nội).