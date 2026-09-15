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Hơn 500 học sinh tham gia trải nghiệm, tuyên truyền tại Triển lãm quốc tế về PCCC&CNCH năm 2026

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A.N

ANTD.VN - Nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10), nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng sống cho học sinh, Trường THPT Việt Đức đã tổ chức cho khoảng 500 học sinh tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền và thực hành kỹ năng tại "Sự kiện Triển lãm quốc tế về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2026" tổ chức ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (số 91 Trần Hưng Đạo, Cửa Nam, Hà Nội).

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Học sinh trải nghiệm mô hình giả định thoát nạn trong môi trường nhiều khói
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Học sinh trực tiếp trải nghiệm các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ
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Không chỉ dừng lại ở việc học tập kỹ năng, hơn 500 học sinh THPT Việt Đức đã tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền, lan tỏa thông điệp của Ngày toàn dân PCCC (04/10) đến cộng đồng
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Học sinh trực tiếp thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định; thực hành kỹ năng di chuyển trong môi trường nhiều khói độc bằng mặt nạ phòng độc; trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm từ trên cao bằng đệm hơi và thiết bị dây thả tự cứu
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Mỗi học sinh trở thành một "tuyên truyền viên nhí", mang những kiến thức học được về chia sẻ với gia đình, bạn bè, góp phần nâng cao ý thức phòng chống cháy nổ ngay tại nhà và địa phương
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Học sinh THPT Việt Đức tập trung lắng nghe cán bộ PCCC hướng dẫn sơ cấp cứu ban đầu
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Học sinh được trực tiếp quan sát, lắng nghe giới thiệu về các loại phương tiện, xe chữa cháy chuyên dụng, hệ thống cảnh báo cháy tự động và công nghệ cứu nạn hiện đại
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Tại không gian triển lãm, học sinh Trường THPT Việt Đức đã được tiếp cận trực tiếp với các công nghệ, thiết bị PCCC & CNCH hiện đại, đồng thời tham gia chuỗi hoạt động thực hành kỹ năng thiết thực dưới sự hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH chuyên nghiệp

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