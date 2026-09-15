Nâng cao kỹ năng phòng cháy cho cán bộ, công nhân viên Công ty điện lực Thạch Thất

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội CC và CNCH Khu vực số 29 đã phổ biến đến cán bộ, công nhân viên Công ty điện lực Thạch Thất những quy định của pháp luật về công tác PCCC và CNCH; kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ; nhận diện các nguy cơ mất an toàn về PCCC trong quá trình làm việc, đặc biệt là các nguy cơ liên quan đến hệ thống, thiết bị điện.

Báo cáo viên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật PCCC&CNCH cho học viên

Bên cạnh đó, cán bộ, công nhân viên được hướng dẫn các biện pháp xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ; kỹ năng báo cháy, thoát nạn, cứu người trong đám cháy và sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ. Nội dung huấn luyện được triển khai theo hướng thiết thực, sát với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh và điều kiện thực tế của đơn vị.

Hướng dẫn học viên các thao tác sử dụng bình chữa cháy.

Thông qua buổi tuyên truyền, huấn luyện góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên trong việc chấp hành các quy định về PCCC; đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH sẽ trở thành một “hạt nhân” tích cực trong phát hiện sớm, xử lý kịp thời các sự cố ngay từ ban đầu.

Các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy

Đối với đơn vị hoạt động trong lĩnh vực điện lực, bảo đảm an toàn PCCC không chỉ là yêu cầu trong công tác quản lý, vận hành mà còn gắn trực tiếp với an toàn của người lao động và cộng đồng. Việc thường xuyên cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng và chủ động nhận diện nguy cơ sẽ là cơ sở để Công ty Điện lực Thạch Thất nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó với sự cố, góp phần duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định.