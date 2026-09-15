Hà Nội dự kiến bỏ quy định cấp Giấy phép xây dựng có thời hạn 5 năm

ANTD.VN -Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố dự thảo lần 2 Quyết định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng, trong đó có quy định mới liên quan giấy phép xây dựng có thời hạn.

Đây là giấy phép cấp cho công trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định tại khu vực có quy hoạch (quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết...) đã được phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện.

So với quy định hiện hành, dự thảo đã bỏ nội dung công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại địa bàn Hà Nội tồn tại không quá 5 năm tính từ ngày được cấp.

Sở Xây dựng cho biết thời hạn tồn tại cụ thể sẽ được ghi trong giấy phép, phù hợp với thời hạn quy hoạch. Nếu công trình chưa hết thời hạn tồn tại nhưng đã có quyết định thu hồi đất, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, phá dỡ công trình được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hà Nội dự định bỏ quy định cấp Giấy phép xây dựng 5 năm đối với nhà ở riêng lẻ trong quy hoạch

Dự thảo cũng nêu điều kiện để được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, công trình, nhà ở riêng lẻ xây mới không được cao quá 4 tầng nổi; được bố trí tum thang với diện tích sàn tum không quá 30% diện tích sàn mái và chiều cao tum không quá 3m. Công trình không được có tầng lửng, tầng hầm hoặc bán hầm; tổng chiều cao công trình dưới 18m và không vượt quá các chỉ tiêu theo quy hoạch, thiết kế đô thị của khu vực.

So với quy định hiện hành, tổng chiều cao công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đã tăng từ tối đa 15m lên không quá 18m.

Trường hợp công trình có quy mô hiện trạng lớn hơn quy mô được phép xây dựng mới, dự thảo nêu người dân chỉ được sửa chữa, cải tạo để bảo đảm an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, thay thế bộ phận bị hư hỏng mà không được tăng số tầng, chiều cao, diện tích xây dựng, tổng diện tích sàn hay thay đổi công năng theo hướng tăng quy mô sử dụng.

Trước đó, góp ý điều chỉnh dự thảo lần 1, UBND xã Trung Giã đề nghị nghiên cứu giảm tổng chiều cao công trình từ 18m xuống 15m giống quy định hiện hành. Việc này giúp chủ đầu tư chủ động xây dựng công trình có quy mô hợp lý, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí trong quá trình giải phóng mặt bằng.

UBND xã Thường Tín cũng kiến nghị cho phép nhà ở kết hợp kinh doanh có 1 tầng lửng, diện tích không quá 65% sàn tầng 1. Theo xã Thường Tín, quy định cấm tuyệt đối việc xây dựng tầng lửng chưa thực sự cần thiết, đồng thời hạn chế nhu cầu sử dụng công năng hợp lý của người dân.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho biết quy định tối đa 4 tầng, cao 18m và không xây tầng lửng, tầng hầm nhằm khống chế quy mô đầu tư, hạn chế thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất theo quy hoạch. Do đó, cơ quan soạn thảo vẫn giữ nguyên quy định này tại dự thảo lần 2.