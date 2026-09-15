Thăm hỏi chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

ANTD.VN - Ngày 15/9/2026, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ trực tiếp đến gia đình và đồng chí Đại úy Đỗ Hữu Hiến bị thương trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH- Công an Hà Nội đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ trực tiếp cho gia đình và đồng chí Đại úy Đỗ Hữu Hiến bị thương trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 12 phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ trực tiếp cho gia đình và đồng chí Đại úy Đỗ Hữu Hiến bị thương trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đang điều trị tại bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc – Phúc Trường Minh.

Trao đổi với đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng - Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12, gửi lời cảm ơn các bác sĩ đã kịp thời tiếp nhận, tận tình điều trị cho đồng chí Hiến; đồng thời đề nghị Bệnh viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đồng chí được điều trị, chăm sóc tốt, sớm ổn định sức khỏe.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ trực tiếp cho gia đình và đồng chí Đại úy Đỗ Hữu Hiến bị thương trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ

​Thay mặt gia đình, mẹ và vợ đồng chí Hiến bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn công tác và đội ngũ y, bác sĩ đã quan tâm, hỗ trợ gia đình trong suốt quá trình điều trị. Sự quan tâm kịp thời từ tập thể Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số và xã hội là nguồn động viên to lớn, giúp đồng chí Hiến yên tâm điều trị, sớm phục hồi sức khỏe để trở lại sát cánh cùng đồng đội trên mặt trận chống "giặc lửa".

Trước đó, khoảng 23h11 ngày 29/7/2026, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số 33, ngách 37, ngõ 116 Miếu Đầm, phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong quá trình triển khai đội hình chữa cháy, chống cháy lan, Đại úy Đỗ Hữu Hiến tiếp cận khu vực mái nhà liền kề để thực hiện nhiệm vụ. Do điều kiện bất lợi đồng chí Hiến bị rơi từ tầng 3 xuống sàn tầng 2. Ngay sau đó, đồng chí được các lực lượng khẩn trương đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh cấp cứu, phẫu thuật và tiếp tục điều trị