Hôm nay bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần

ANTD.VN - Từ hôm nay, 2/7, thí sinh cả nước có thể đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Bộ GD-ĐT.

Năm 2026, cả nước có số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lấy kết quả xét tuyển ĐH đông nhất từ trước tới nay.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ hôm nay, 2/7, thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy thực hiện đăng ký xét tuyển năm 2026 trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Hệ thống: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/Account/Login) hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia đến 17 giờ ngày 14/7.

Trong thời gian nói trên, thí sinh có thể điều chỉnh, thay đổi các nguyện vọng đăng ký trên Hệ thống không giới hạn số lần.

Tất cả thí sinh đều phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh, kể cả với những thí sinh đã có quyết định trúng tuyển thẳng, đều phải được đăng ký trên Hệ thống để xử lý chung.

Quy chế từ năm 2026 quy định mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các chương trình đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học khác nhau. Nguyện vọng phải được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Thí sinh cần lưu ý, đối với các chương trình đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển thí sinh đăng ký ở các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Theo tư vấn của các chuyên gia, thí sinh không được xếp ngành mình yêu thích và mong muốn học nhất xuống thứ tự sau chỉ vì cho rằng điểm chuẩn quá cao, bởi nếu đã trúng tuyển ở nguyện vọng trên, thì các nguyện vọng tiếp theo ở dưới sẽ không được xét đến nữa.

Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lọc ảo và xét tuyển từ trên xuống dưới trong số các nguyện vọng thí sinh đăng ký và thí sinh chỉ có thể trúng tuyển vào một một nguyện vọng trong danh sách.