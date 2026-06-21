Hơn 40.000 thí sinh cạnh tranh giành suất vào các trường khối Công an và Quân đội

ANTD.VN - Trong khi hơn 1 triệu thí sinh cả nước đang hồi hộp chờ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT làm căn cứ xét tuyển đại học thì 46.000 thí sinh lại bước vào các kỳ thi quan trọng với mục tiêu xét tuyển vào khối các trường Quân đội và Công an.

Thí sinh được hướng dẫn làm thủ tục dự thi đánh giá của Bộ Công an

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Hơn 23.000 thí sinh dự thi đánh giá năng lực xét tuyển khối quân đội

Đây là năm đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực độc lập (mã QDA) để xét tuyển vào các học viện, trường đại học. Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ 19 đến 21-6.



Ngay năm đầu tiên, kỳ thi đã thu hút gần 23.000 thí sinh đăng ký dự thi. Khác biệt lớn nhất là kỳ thi được tổ chức hoàn toàn trên máy tính với 6 ca thi, tổ chức đồng thời tại 3 khu vực. Tại miền Bắc, Học viện Kỹ thuật quân sự chủ trì, chia làm 5 điểm thi (tại học viện và các trường đại học lớn ở Hà Nội như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Giao thông vận tải, Đại học Đại Nam...). Tại miền Trung tổ chức tại Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa). Tại miền Nam tổ chức tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Đồng Nai).

Thí sinh phải trải qua vòng sơ tuyển tại địa phương từ trước mới đủ điều kiện dự thi. Thí sinh sẽ làm bài trực tiếp trên máy tính tại các phòng thi đạt tiêu chuẩn. Toàn bộ bài thi được chấm tự động bằng phần mềm tổ chức thi.

Theo Ban Tuyển sinh quân sự, đề thi được xây dựng theo định hướng đánh giá các năng lực cốt lõi mà học sinh THPT đạt được theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Nội dung bài thi tập trung đánh giá 3 nhóm năng lực cốt lõi gồm: Giải quyết vấn đề và sáng tạo; giao tiếp và hợp tác; tự chủ và tự học. Đồng thời, bài thi cũng kiểm tra khả năng tìm hiểu, khám phá và vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, cùng một số năng lực đặc thù như lập luận, tư duy logic, ngôn ngữ, tính toán, tin học và năng lực tiếng Anh.

Tỷ lệ cạnh tranh vào trường công an đạt khoảng 12 thí sinh/chỉ tiêu

Kỳ thi đánh giá để xét tuyển vào các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) năm 2026 cũng đang ở giai đoạn “nóng” nhất và diễn ra trong ngày 20 và 21-6. Từ chiều 20-6, thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục, nhận thẻ dự thi và chỉnh sửa sai sót thông tin. Sáng 21-6 thí sinh chính thức làm bài thi đánh giá, thời gian làm bài là 180 phút.



Theo Cục Đào tạo (Bộ Công an), qua công tác sơ tuyển, năm nay toàn quốc có hơn 22.000 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an để xét tuyển, tăng gần 200 thí sinh với năm 2025.

Lần đầu tiên Bộ Quốc phòng tổ chức thi đánh giá năng lực

Năm nay khối các trường công an sẽ triển khai 3 phương thức tuyển sinh gồm: Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng quy định của Bộ Công an. Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá. Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Năm 2026, các học viện, trường CAND được Bộ Công an giao tuyển sinh 1.870 chỉ tiêu được xác định theo từng trường, từng vùng, từng ngành, từng đối tượng (nam, nữ), từng phương thức tuyển sinh. Mặc dù chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 giảm so với năm 2025 nhưng số lượng thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an vẫn tiếp tục tăng.



Điều này cho thấy công tác tuyển sinh CAND tiếp tục nhận được sự quan tâm của học sinh, phụ huynh và xã hội; uy tín của các học viện, trường CAND được giữ vững, tạo nguồn tuyển dồi dào phục vụ công tác tuyển chọn đầu vào. Tỷ lệ cạnh tranh bình quân năm 2026 đạt khoảng gần 12 thí sinh/chỉ tiêu, thuộc nhóm cao trong những năm gần đây. Đây là điều kiện thuận lợi để các học viện, trường CAND tuyển chọn được những thí sinh có năng lực, phẩm chất và kết quả học tập tốt, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ CAND.

Thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống chung từ ngày 2-7

Để tạo điều kiện cho thí sinh làm quen với việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, từ ngày 17 đến hết ngày 21-6, thí sinh trên cả nước được thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.



Thời gian đó sẽ giúp thí sinh làm quen với giao diện đăng ký xét tuyển, tìm hiểu mã trường, mã ngành, tập sắp xếp các nguyện vọng và rà soát các thông tin cá nhân để kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh cần dành thời gian rà soát toàn bộ dữ liệu cá nhân đã được cập nhật trên hệ thống. Trong đó, các nội dung cần đặc biệt lưu ý gồm: Kết quả học tập bậc THPT (điểm học bạ); điểm các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy, năng khiếu; chứng chỉ ngoại ngữ hoặc các chứng chỉ quốc tế (nếu có); thông tin khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên cùng các minh chứng liên quan. Nếu phát hiện bất kỳ sai lệch hoặc thiếu sót nào, thí sinh cần chủ động liên hệ điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc đơn vị có thẩm quyền để được rà soát và cập nhật kịp thời.

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh sẽ tra cứu kết quả điểm thi vào ngày 1-7. Ngay sau đó, thí sinh sẽ chính thức đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ từ ngày 2-7 đến 17h ngày 14-7. Năm nay mỗi thí sinh có cơ hội đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, trong đó các nguyện vọng thuộc ngành sư phạm chỉ được đặt ở 5 nguyện vọng đầu mới có hiệu lực.