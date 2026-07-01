Cả nước ‘mưa’ điểm 10 Toán nhưng tổng 12 môn thi giảm 3.000 điểm 10 so với 2025

ANTD.VN - Năm 2026, số bài thi điểm 10 giảm 3.000 so với 2025, trong khi môn Toán có số lượng điểm 10 gấp 8,2 lần năm trước.

Cả nước có hơn 4.000 điểm 10 môn Toán

Theo dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 công bố ngày 1/7, với tất cả 12 môn thi tốt nghiệp THPT, số bài thi đạt điểm 10 tuyệt đối là hơn 7.800, giảm hơn 3.000 so với năm 2025.

Năm ngoái, cả nước có tổng cộng 15.331 điểm 10, tăng gần 4.500 điểm so với năm 2024.

Đáng chú ý, môn Toán năm nay có tới 4.208 bài thi đạt 10, tăng mạnh so với năm trước - gấp 8,2 lần. Tiếp đến là môn Lịch sử với 2.465 điểm 10, tăng gần 1.000 so với năm trước.

Môn Ngữ văn không có bài thi nào đạt điểm 10, trong khi môn Giáo dục Kinh tế và pháp luật có 2 điểm 10, giảm mạnh so với mức 145 điểm 10 ở năm trước. Tương tự với môn Vật lý, chỉ có 189 thí sinh đạt 10 điểm, trong khi năm ngoái lên tới 3.929.

Kỳ thi năm nay môn ngữ văn gây tranh luận nhiều nhất với cách ra đề mở. Kết quả phổ điểm môn này cho thấy, điểm trung bình môn Văn là 6,5, giảm 0,5 so với năm ngoái. Không thí sinh nào được 10, trong khi 157 thí sinh bị điểm liệt (từ 1 xuống).

44% bài thi môn Ngữ văn đạt điểm từ 7 trở lên. Trong đó, 9 thí sinh đạt 9,75 - cao nhất. Ba trong số này đến từ Huế, hai em khác đến từ Đồng Tháp, còn lại là học sinh của Hà Nội, Hải Phòng và Lâm Đồng.

Từ 2/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kéo dài đến 17h ngày 14/7.

Điểm chuẩn đại học và kết quả đỗ - trượt của thí sinh được các trường công bố sau 17h ngày 9/8.