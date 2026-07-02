Dồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn và bình yên cho nhân dân

ANTD.VN - Chiều 2-7, Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới đã hoàn thành chương trình, mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương...

Tại Hội nghị, dưới sự điều hành của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương đã phát biểu thảo luận về các vấn đề liên quan đến công tác an ninh, phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; hậu cần - kỹ thuật…

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, từ đầu năm 2026 đến nay, trong bối cảnh gia tăng, thách thức, về tổng quát, công tác công an đã đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra. Nổi bật, mọi mục tiêu chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự đều cơ bản đạt được. Tính hành động trong thực hiện nhiều mặt công tác qua từng tháng được thể hiện mạnh mẽ hơn. Mục tiêu gia tăng đóng góp thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng được quyết liệt triển khai và đạt một số kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bên cạnh đó, sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức mới của hệ thống chính trị, mô hình Công an 3 cấp cơ bản vận hành nề nếp, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Công an cơ sở khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc của chính quyền cơ sở trong triển khai mô hình địa phương 2 cấp; tiếp nhận các nhiệm vụ mới kết quả thực hiện, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà toàn lực lượng CAND đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh việc rà soát, hoàn thiện, bổ sung, điều chỉnh để vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình Công an 3 cấp; tập trung cao độ các giải pháp tăng cường cho cơ sở theo đúng chủ trương: “Năm công tác cơ sở” mà Bộ Chính trị đã xác định: Đề cao việc thực hiện trách nhiệm công vụ, đạo đức công vụ của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy Công an nhân dân, xác định đây là nhiệm vụ cấp bách nhất. Các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, trước hết là người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương phải thống nhất nhận thức và ý thức sâu sắc Đảng, Nhà nước, Nhân dân tin cậy giao trọng trách, càng nhiều chức năng, nhiệm vụ, vai trò của lực lượng Công an càng lớn, trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, với yêu cầu thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng càng cao...

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, tinh thần là mọi nhiệm vụ trong Chương trình hành động và Nghị quyết về tăng cường xây dựng Công an cấp xã vững mạnh, hiện đại đều phải được thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ, rõ người, rõ việc… Tiếp tục triển khai thực chất chủ trương giảm tải cho cơ sở.

Đồng chí Bộ trưởng cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương dồn lực thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác, bảo đảm hoàn thành thực chất, đạt chất lượng, tiến độ.

Các đại biểu nghe Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu kết luận Hội nghị.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, cần chuyển mạnh trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát sang giám sát thường xuyên, chủ động, ngay từ đầu, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của cấp ủy các cấp; bảo đảm công tác kiểm tra, giám sát góp phần tích cực thúc đẩy triển khai hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương…

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị ngay sau Hội nghị, Văn phòng Bộ Công an khẩn trương hoàn thiện Thông báo kết luận của Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới để gửi Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm mọi mệnh lệnh chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả.