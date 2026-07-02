Đảm bảo an ninh trật tự công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

ANTD.VN - “Với quyết tâm chính trị cao nhất Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã, đang tích cực tham mưu các biện pháp, giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn”. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức Công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới do Bộ Công an tổ chức ngày 2/7.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội báo cáo tại hội nghị...

Tại hội nghị, thay mặt CATP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội đã báo cáo một số nội dung về "Công tác tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn".

Thành phố Hà Nội hiện đã và đang rất quyết liệt triển khai các dự án, công trình trọng điểm, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có nhiều dự án, công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, mang tính biểu tượng của Thủ đô. Quá trình triển khai các dự án, công tác giải phóng mặt bằng luôn là khâu khó khăn, phức tạp, tác động trực tiếp đến tiến độ, hiệu quả đầu tư và tình hình ANTT. Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố; với quyết tâm chính trị cao nhất tập thể cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội đã, đang tích cực tham mưu các biện pháp, giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Lực lượng Công an Hà Nội luôn đảm bảo ANTT công tác GPMB các dự án trọng điểm

Cụ thể, Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phục vụ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn như ban hành Kế hoạch tổng thể về "Công tác Công an tham gia bảo đảm an ninh, trật tự, tham mưu tháo gỡ "điểm nghẽn" quá trình giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tồn đọng, kéo dài nhiều năm trên địa bàn TP Hà Nội; các Kế hoạch riêng đối với từng dự án trọng điểm, phức tạp về ANTT, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ.

Công an Hà Nội và cán bộ chính quyền cơ sở hướng dẫn, giải thích cho nhân dân hiểu rõ về công tác GPMB có lợi ích thiết thực đối với mọi người và xã hội

Với vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP đã tham mưu Thường trực Thành ủy các chủ trương, giải pháp để triển khai các dự án, công trình theo quy định; giải quyết những vấn đề phát sinh về ANTT trong quá trình thực hiện; trực tiếp chỉ đạo các Đảng ủy được phân công phụ trách rà soát, triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng, nhất là những dự án tồn đọng, kéo dài; Phân công đồng chí Phó Giám đốc phụ trách công tác an ninh chủ trì, chịu trách nhiệm chính, chỉ đạo triển khai toàn diện công tác đảm bảo ANTT phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) tổng thể các dự án, công trình trọng điểm trên toàn Thành phố; Các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách địa bàn, lĩnh vực khác thường xuyên xuống địa bàn, trực tiếp chỉ đạo các biện pháp đảm bảo ANTT tại từng dự án.

Đối với mỗi dự án, công trình trọng điểm, CATP đều thành lập các Tổ công tác để nắm tình hình, đánh giá, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và tham mưu tháo gỡ, giải quyết đối với từng dự án.

Cùng với đó, Giám đốc CATP đã chủ trì tổ chức 6 Hội nghị mời lãnh đạo Thành phố, các Sở, ngành, Đảng ủy, UBND xã, phường có liên quan họp đánh giá, bàn giải pháp đảm bảo ANTT, khó khăn vướng mắc, tồn tại, hạn chế để thống nhất đề xuất Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo tháo gỡ, nhất là đối với các dự án trọng điểm đặc biệt lớn.

Chủ động phát hiện, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT trong giải phóng mặt bằng từ sớm, ngay từ cơ sở, giải quyết các nguy cơ, không để hình thành "điểm nóng" về ANTT.

Về công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố, trên cơ sở nhận diện, đánh giá các "điểm nghẽn" trong giải phóng mặt bằng, tình hình ANTT có liên quan, CATP đã tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố các chủ trương, giải pháp nhằm tháo gỡ và triển khai có hiệu quả các dự án trọng điểm trên địa bàn…

Trong thời gian tới, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án bên cạnh những thuận lợi cơ bản, sẽ tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thử thách; tiềm ẩn các hoạt động phức tạp về ANTT. CATP Hà Nội sẽ tiếp tục vận dụng những kinh nghiệm đã đạt được, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo ANTT phục vụ công tác GPMB triển khai các dự án; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế để tham mưu vận dụng các đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026 đối với công tác GPMB theo hướng tối ưu nhất, đảm bảo quyền lợi của người dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện, xử lý nghiêm việc lợi dụng GPMB để vi phạm pháp luật.