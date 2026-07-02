365 ngày "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi" và khát vọng kiến tạo Thủ đô

ANTD.VN - Hơn một năm kể từ thời khắc lịch sử 1/7/2025, khi Thủ đô chính thức bước vào kỷ nguyên vận hành chính quyền địa phương hai cấp, xã Tam Hưng đã vươn mình trở thành "hạt nhân" của những siêu dự án mang tầm vóc quốc gia.

Thời khắc bình minh của ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã khắc ghi một dấu son chói lọi vào tiến trình lịch sử của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thành phố Hà Nội chính thức bước vào kỷ nguyên vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Trong dòng chảy mang tính bước ngoặt vĩ đại ấy, xã Tam Hưng đã vươn lên trở thành một pháo đài trọng yếu, một trung tâm quản trị, trực tiếp đối mặt với những thử thách chưa từng có trong lịch sử đô thị hóa.

Sắc đỏ cờ hoa và khí thế bừng sáng rực rỡ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Hưng lần thứ Nhất (nhiệm kỳ 2025–2030), khẳng định niềm tin, ý chí và khát vọng vươn lên của quê hương trong kỷ nguyên phát triển mới

Đứng trước những thay đổi của thời cuộc, lực lượng Công an xã Tam Hưng đã hóa thân thành một "lá chắn thép", một thanh bảo kiếm sắc bén bảo vệ bình yên cho nhân dân. Bằng mệnh lệnh từ trái tim và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã nhanh chóng biến kế hoạch thành hành động thực tiễn.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy xã Tam Hưng Bùi Văn Sáng đã nhiệt liệt biểu dương: chỉ sau 45 ngày đầu tiên vận hành dưới mô hình mới, Công an xã đã chứng minh là "điểm tựa vững chắc cho nhân dân", sẵn sàng cùng Thủ đô bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Bùi Văn Sáng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Hưng phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân

Sứ mệnh trong kỷ nguyên mới

Hình hài của xã Tam Hưng mang một diện mạo mới sau sáp nhập các xã Mỹ Hưng, Tam Hưng, Thanh Thùy, Thanh Văn, với diện tích mở rộng lên 29,45 km² và quy mô dân số khổng lồ lên tới 39.384 người trải dài trên 22 thôn.

Đối với Công an xã Tam Hưng, việc phân cấp 33 thủ tục hành chính về tận cơ sở là một thách thức vĩ đại về mặt nghiệp vụ. Thử thách càng nhân lên gấp bội khi địa bàn xã quy tụ hàng loạt công trình vĩ đại, nổi bật nhất là "siêu dự án" Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội (Khu đô thị thể thao Olympic). Trải rộng trên 9.171 ha với tổng mức đầu tư khổng lồ lên tới 925.000 tỷ đồng do Tập đoàn Vingroup kiến tạo, siêu dự án này được kỳ vọng sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt phía Nam Thủ đô. Không dừng lại ở đó, Tam Hưng còn nhận nhiệm vụ tại hàng loạt dự án trọng điểm khác như Học viện An ninh nhân dân cơ sở 2, Khu đô thị Mỹ Hưng - Cienco 5, và Khu đô thị mới dành cho cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Công an...

Tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Hưng

Để gồng gánh khối lượng công việc khổng lồ này, lực lượng gồm 54 cán bộ chiến sĩ đã được kiện toàn, chia thành 5 tổ công tác tinh nhuệ. Trong bối cảnh nguồn kinh phí đền bù, hỗ trợ khổng lồ được phân bổ về một vùng quê yên ả, nguy cơ bùng phát các mâu thuẫn xã hội luôn rình rập, thử thách bản lĩnh của cán bộ chiến sĩ Công an xã Tam Hưng.

Bức tường thép đồng hành cùng chính quyền và nhân dân

Giải phóng mặt bằng (GPMB) luôn được ví là "mặt trận không tiếng súng". Tại Tam Hưng, trọng trách ấy mang sức nặng của khâu tổ chức chi trả đền bù, hỗ trợ lên tới con số hàng ngàn tỷ đồng. Lực lượng Công an xã Tam Hưng đã chứng minh vai trò tiên phong, không chỉ là người bảo vệ an ninh mà còn là những nhà tư tưởng, những chuyên gia dân vận xuất sắc.

Đại úy Bùi Huy Bình - Trưởng Công an xã Tam Hưng chủ trì Hội thảo chuyên đề quy mô về bảo đảm an ninh trật tự phục vụ công tác giải phóng mặt bằng phát triển địa phương

Chiến lược đã được vạch ra rõ nét vào ngày 23 tháng 3 năm 2026, Cụm thi đua số 16 - CATP Hà Nội do Công an xã Tam Hưng chủ trì tổ chức hội thảo chuyên đề về bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình giải phóng mặt bằng. Khẳng định phương châm hành động quyết liệt của đơn vị, Đại úy Bùi Huy Bình – Trưởng Công an xã nhấn mạnh: "Lực lượng Công an cấp cơ sở phải giữ vai trò nòng cốt, chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền và trực tiếp triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm ổn định tình hình ngay tại địa bàn, ngăn chặn từ gốc các vấn đề phức tạp phát sinh". Tại hội thảo, nhiều phương án đã được đặt ra và những điểm mới của Luật Đất đai 2025 cũng được phổ biến sâu rộng, trang bị cho cán bộ cơ sở một "kim chỉ nam" vững chắc...

Triết lý ấy đã được cụ thể hóa bằng những phương án bảo vệ các đợt chi trả đền bù lịch sử, diễn ra liên tục với quy mô chưa từng có. Mở đầu là đợt chi trả vào ngày 13 tháng 3 năm 2026 với hơn 309,1 tỷ đồng được trao cho 181 hộ dân tại thôn Bạch Nao nhằm thu hồi đất phục vụ tuyến đường vào Sân vận động Trống Đồng.

Chính quyền xã Tam Hưng trao tiền đền bù cho người dân trên địa bàn xã

Chính nhờ sự sát sao và minh bạch từ chính quyền, những ánh mắt âu lo của người nông dân thuở ban đầu đã nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ. Cầm trên tay cuốn sổ tiết kiệm và nhận tiền bồi thường, cụ bà Nguyễn Thị Ruộng (87 tuổi, thôn Bạch Nao) phấn khởi chia sẻ: "Gia đình tôi có 3 sào ruộng thuộc diện GPMB phục vụ dự án. Tôi rất phấn khởi khi chỉ trong thời gian hơn 2 tháng từ khi được phổ biến, quán triệt về GPMB phục vụ thi công dự án, đến nay, gia đình tôi đã được nhận hơn 1 tỷ đồng kinh phí bồi thường. Cán bộ xã luôn công khai, minh bạch các bước triển khai nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và hài lòng".

Tiếp đó, từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 5 năm 2026, nguồn kinh phí khổng lồ hơn 1.094 tỷ đồng đã được giải ngân thần tốc cho 644 hộ dân thuộc 4 thôn trên địa bàn. Gần đây nhất, vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, hơn 482,3 tỷ đồng tiếp tục được chi trả cho 159 hộ dân thôn Thạch Nham. Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các đợt chi trả này, Công an xã Tam Hưng đã thiết lập một "vành đai an toàn" bảo vệ tại các điểm tập trung, đồng thời liên tục phát đi các khuyến cáo "3 không" trên loa phát thanh, hướng dẫn người dân phòng chống lừa đảo công nghệ cao và tránh xa cạm bẫy "tín dụng đen".

Sức mạnh từ kỷ luật và lòng trung thành

Đô thị hóa thần tốc luôn kéo theo mặt trái của nó. Nhận thức rõ hiểm họa này, Công an xã Tam Hưng đã vung những "cú đấm thép" không khoan nhượng vào tội phạm và quyết tâm gỡ bỏ những điểm nghẽn lâu năm. Sức mạnh và uy thế ấy được nâng tầm thành mệnh lệnh hành động khi toàn đơn vị quyết tâm hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua đặc biệt "Ba nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động, với phương châm: "Kỷ luật là nền tảng – Trung thành là cốt lõi – Gần dân là thước đo".

Cụm thi đua số 16 - CATP Hà Nội ký kết giao ước thi đua

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2026, ngay tại trụ sở Công an xã Tam Hưng, Cụm thi đua số 16 đã long trọng tổ chức Hội nghị triển khai phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2026 và ký kết giao ước thi đua giữa 9 đơn vị Công an cấp cơ sở. Với vai trò Cụm trưởng, Công an xã Tam Hưng đã tiên phong xác định mô hình "Ba nhất" chính là trụ cột xuyên suốt, hướng tới siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị và xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ tận tụy, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ý chí "Kỷ luật nhất" và "Trung thành nhất" ấy đã được cụ thể hóa bằng tinh thần kiên quyết, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong thực thi công vụ. Điển hình là việc tháo gỡ "điểm nghẽn" mang tính lịch sử: Chợ Nâu (hay chợ tạm Bồ Nâu).

Tiểu thương tại chợ Nâu tháo dỡ di rời hàng hoá đến "ngôi nhà mới"

Tồn tại hơn nửa thế kỷ trên huyết mạch giao thông, khu chợ đã ăn sâu vào nếp sinh hoạt của người dân địa phương nhưng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, vi phạm trật tự đô thị. Sáng ngày 12 tháng 2 năm 2026, dưới sự chỉ đạo của UBND xã, Công an xã đã cùng bà con tiểu thương tháo dỡ toàn bộ ki-ốt di rời sang khu chợ mới.

Lực lượng Công an xã Tam Hưng hỗ trợ người dân tại khu chợ mới

Trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo An ninh Thủ đô về chiến công giải quyết nút thắt 50 năm tuổi này, đồng chí Bùi Đình Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng khẳng định: "Việc di dời chợ Nâu là 'mệnh lệnh' từ thực tiễn và chỉ đạo của Thành phố. Tuy nhiên, trước khi yêu cầu bà con rời đi, xã đã phải chuẩn bị một điểm đến tốt hơn nơi ở cũ. Khu chợ mới được đầu tư hạ tầng đồng bộ, từ hệ thống điện chiếu sáng, nguồn nước sạch đến phương án phòng cháy chữa cháy đều đạt chuẩn, chấm dứt cảnh kinh doanh tạm bợ, nhếch nhác".

Đồng chí Bùi Đình Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tam Hưng chỉ đạo giải quyết điểm nghẽn về trật tự đô thị

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, những chiến công liên tiếp vang dội. Bản báo cáo sơ kết 1 năm ghi nhận trên địa bàn xảy ra 20 vụ án hình sự, trong đó lực lượng Công an đã điều tra, khám phá thành công 18 vụ (đạt tỷ lệ 90%) và triệt phá 1 ổ nhóm tội phạm hình sự.

Đặc biệt vào cuối tháng 3 năm 2026, lực lượng Công an xã đã đánh sập đường dây cung ứng ma túy tinh vi, bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Đức, Phạm Thanh Tùng và vận động thành công đầu nậu Nguyễn Tuấn Anh ra đầu thú, thu giữ lượng lớn Methamphetamine.

Mới đây nhất, tối ngày 26 tháng 6 năm 2026, các trinh sát tuần tra đêm tiếp tục triệt phá một "ổ nhóm ma túy khủng", bắt giữ khẩn cấp đối tượng cung cấp phía sau cùng lượng lớn tang vật.

Nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý bị Công an xã Tam Hưng bắt giữ

Trái tim nhân ái và ngọn lửa truyền thống bất diệt

Dưới lớp "áo giáp sắt" của kỷ luật, những chiến sĩ Công an xã Tam Hưng mang trong mình trái tim nhân văn sâu thẳm. Tinh thần "Gần dân nhất" của phong trào "Ba nhất" được cụ thể hóa bằng những hành động nghĩa tình, bám sát đời sống và sẻ chia khó khăn với nhân dân.

Cụm thi đua số 16 tặng quà cho các em tại Trường tiểu học Mỹ Hưng

Tiêu biểu trong chuỗi hành trình đó là Chương trình "Hành trình nghĩa tình Ba nhất - Cùng em đến trường" diễn ra vào chiều ngày 30 tháng 1 năm 2026 tại Trường Tiểu học Mỹ Hưng. Tại đây, Cụm thi đua số 16 dưới sự chủ trì của Công an xã Tam Hưng đã trao tặng những chiếc xe đạp nghĩa tình cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nâng bước và tiếp sức cho hành trình tìm kiếm tri thức của các em.

Công an xã đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ những tấm gương vượt khó học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn

Sự sẻ chia và đùm bọc ấy tiếp tục tỏa ấm trước Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027. Các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho em Bùi Thị Lợi và em Lê Hồng Oanh – những tấm gương vượt khó học giỏi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Không chỉ vậy, tinh thần "Ba nhất" còn bừng sáng trên mặt trận cải cách hành chính khi Công an xã xây dựng và duy trì xuất sắc hai mô hình điểm sáng toàn diện: "Thôn Từ Am an toàn về ANTT" và "Điểm giải quyết thủ tục hành chính ba nhất". Người dân đến làm việc không chỉ được tiếp đón chu đáo, trải nghiệm quy trình số hóa hiện đại mà còn cảm nhận rõ nét thái độ phục vụ ân cần, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công việc.

Hình ảnh uy nghiêm bỗng trở nên dung dị vào sáng ngày 2 tháng 3 năm 2026, khi cán bộ, chiến sĩ tự tay vào bếp, chuẩn bị 500 suất ăn miễn phí trao tận giường bệnh cho những bệnh nhân ung thư đang giành giật sự sống tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Tình người còn lan tỏa nồng ấm qua "Chuyến xe 0 đồng" đưa 32 công nhân nghèo về quê đón Tết an viên, và chương trình hiến máu tình nguyện quy tụ gần 400 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tam Hưng trao suất ăn miễn phí tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều

Lòng nhân ái ấy bao dung mở đường cho những con người từng lầm lạc. Trong tháng 5 năm 2026, lực lượng Công an xã đã mang máy móc đến tận Trại giam Thanh Xuân và Trại Tạm giam T16, tổ chức thu nhận hồ sơ cấp Căn cước lưu động cho các phạm nhân được đề nghị đặc xá.

Sự tận tụy đó là dòng chảy được khơi nguồn từ dải đất "Tam Hưng anh dũng". Ngọn lửa truyền thống càng rực sáng khi Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân xã Tam Hưng lần thứ nhất diễn ra. Gần 100 cán bộ công an hưu trí, những người lính năm xưa mái đầu đã bạc, nay lại quy tụ, hóa thân thành những hạt nhân sát cánh cùng lực lượng đương nhiệm giữ bình yên cho xóm làng.

Khép lại một năm đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong bức tranh hùng vĩ của những đại lộ và siêu đô thị thể thao sắp vươn tầm thế giới, màu áo xanh của Công an xã Tam Hưng hiện lên như những nét cọ kiên định, mạnh mẽ và ấm áp nhất.

365 ngày hành trình "thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi" và khát vọng kiến tạo Thủ đô

Họ đã viết nên một bản hùng ca bằng mồ hôi, bản lĩnh và trí tuệ, không chỉ là những chiến sĩ bảo vệ bình yên cho nhân dân, mà còn là những người thợ xây thầm lặng, kiến tạo nên nền móng hòa bình, ổn định và thịnh vượng, đưa xã Tam Hưng vút bay cùng khát vọng vươn mình của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.