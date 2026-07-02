Bộ Công an họp báo thông tin kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm

Dự Họp báo có Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương; phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND).

Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Họp báo.

Phát biểu tại Họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng CAND tiếp tục tiên phong, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có nhiều đổi mới, đột phá trên các mặt công tác công an, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: Lực lượng CAND tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới, đóng góp quan trọng cho hoạch định chủ trương, chính sách; trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện an sinh xã hội. Triển khai tư duy mới về an ninh, trật tự (ANTT), an ninh chủ động, an ninh bao trùm, không để bị động, bất ngờ về mặt chiến lược, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển. Đổi mới tư duy, thay đổi trạng thái, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số; chủ động nhận diện, đấu tranh hiệu quả với các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu tại Họp báo.

Tiếp tục giữ vai trò tiên phong dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia, phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt, thường trực triển khai Nghị quyết 57 và Đề án 06. Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, từng bước xác lập nền tảng vững chắc cho mô hình quản trị mới, tạo động lực quan trọng trong phát triển toàn diện của đất nước.

Bên cạnh đó, lực lượng CAND gương mẫu đi đầu, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; gắn kết chặt chẽ với triển khai sâu rộng, thực chất phong trào thi đua Ba Nhất (Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất).

Đồng thời, lực lượng CAND tiếp tục là điểm tựa bình yên của Nhân dân. Tiên phong trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng mới các cơ sở y tế tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa góp phần nâng cao đời sống của nhân dân; chủ trì thực hiện xây dựng, cải tạo, sửa chữa 03 trường Văn hóa CAND, 25 trường liên cấp nội trú để nuôi dạy trẻ em lang thang, không được đi học, gia đình nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số; công tác y tế CAND đạt được nhiều kết quả tích cực, có tính chất “đột phá”; hoạt động khám, chữa bệnh tại các bệnh viện hạng I CAND đã có bước chuyển mình mới, dần khẳng định được vị thế, “thương hiệu” trong hệ thống cơ sở y tế toàn quốc…

Toàn cảnh Họp báo.

Tại Họp báo, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đặng Hồng Đức và sự điều hành nội dung của Người phát ngôn Bộ Công an, đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ đã thông tin đến các cơ quan phóng viên báo chí những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND mã xã hội đang quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở.

Phát biểu tại Họp báo, Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đã gửi lời cảm ơn tới các đồng chí phóng viên, biên tập viên trong suốt thời gian vừa qua và trong 6 tháng đầu năm 2026 đã luôn quan tâm đồng hành, giúp đỡ, ủng hộ lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đồng chí Thứ trưởng cho biết thêm, tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vừa qua, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, những thành tích, kết quả đạt được của lực lượng Công an trong thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng mong muốn, thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp của các cơ quan báo chí và các đồng chí phóng viên phản ánh, tuyên truyền đậm nét về những thành tích, kết quả của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm ANTT, lan tỏa những mô hình hay, cách làm tốt, những điển hình tiên tiến, các hoạt động an sinh xã hội của lực lượng CAND, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng CAND.