Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho nhân viên công ty Điện lực Ứng Hòa

Tham gia chương trình huấn luyện có 356 cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Ứng Hòa theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Việc kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến đã tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, công nhân viên được tiếp cận đầy đủ các nội dung về công tác PCCC&CNCH, đồng thời bảo đảm hoạt động huấn luyện được triển khai rộng rãi, thuận tiện và hiệu quả. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ và sự cố, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh điện trên địa bàn.

Toàn cảnh chương trình tập huấn

Trung tá Nguyễn Thành Đô - Đội phó Đội CC&CNCH Khu vực số 36 đã phổ biến các quy định của pháp luật về công tác PCCC&CNCH; phân tích những nguyên nhân thường gặp gây cháy, nổ tại cơ quan, đơn vị ngành điện; hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, kỹ năng xử lý ban đầu khi xảy ra sự cố và quy trình tổ chức thoát nạn an toàn.

Trung tá Nguyễn Thành Đô - Đội phó Đội CC&CNCH hướng dẫn học viên cài đặt ứng dụng App báo cháy 114.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, học viên còn được trực tiếp thực hành các kỹ năng sơ cứu, cứu nạn người bị nạn, sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy và triển khai đội hình chữa cháy bằng lăng, vòi dưới sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ Đội CC&CNCH Khu vực số 36. Các tình huống thực hành được tổ chức sát với điều kiện làm việc thực tế, giúp cán bộ, công nhân viên nâng cao khả năng phối hợp và xử lý nhanh khi có sự cố xảy ra.

Hướng dẫn học viên động tác cứu người bị nạn trong đám cháy, tai nạn sự cố.

Hướng dẫn học viên sử dụng bình chữa cháy

Buổi huấn luyện diễn ra nghiêm túc, an toàn và đạt mục tiêu đề ra. Thông qua chương trình, lực lượng Công ty Điện lực Ứng Hòa đã được củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành, đồng thời nâng cao tinh thần chủ động trong công tác phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và bền vững.