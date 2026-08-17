Mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế với gần 350 thuốc tại trạm y tế xã

ANTD.VN - Dự kiến danh mục thuốc bảo hiểm y tế đang được sửa đổi, bổ sung lần này sẽ mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 thuốc.

Dự kiến bổ sung 349 thuốc mới vào diện Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán ở tuyến xã

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời phản ánh cử tri về việc khi đến khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại y tế tuyến xã.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết, cử tri Vĩnh Long phản ánh khi đến khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tại y tế tuyến xã, sau khi được bác sĩ chẩn đoán, số lượng thuốc được cấp còn ít.

Do đó, cử tri kiến nghị được cấp phát thuốc bảo hiểm y tế nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu điều trị. Trong khi đó, cử tri Thanh Hóa đề nghị nâng định mức, chủng loại, số lượng thuốc phục vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến xã.

Bên cạnh đó, cử tri Vĩnh Long cũng kiến nghị điều chỉnh, mở rộng cơ số thuốc, bổ sung các chế phẩm mới, nhất là thuốc điều trị ung thư và một số loại thuốc mà người dân hiện phải chuyển tuyến trên hoặc tự mua bên ngoài.

Trả lời các kiến nghị này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 37/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 quy định nguyên tắc, tiêu chí xây dựng, cập nhật, ghi thông tin, cấu trúc danh mục và hướng dẫn thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Theo đó, việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc hóa dược được căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục dịch vụ kỹ thuật được phê duyệt và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị, không còn căn cứ theo hạng bệnh viện.

Điều này có nghĩa là bệnh nhân tuyến dưới được dùng thuốc bảo hiểm y tế giống viện tuyến trên, cơ sở y tế tuyến xã có thể cấp thuốc bảo hiểm y tế cho bệnh nhân khám, chữa bệnh tại đây theo danh mục như bệnh viện tuyến huyện, tỉnh.

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, hiện nay, Bộ Y tế đang rà soát, sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành danh mục thuốc hóa dược được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị và bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong đó, dự kiến bổ sung một số thuốc điều trị ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học như kháng thể đơn dòng, thuốc miễn dịch có hiệu quả điều trị cao; xem xét quy định tỷ lệ thanh toán phù hợp với khả năng chi trả của người bệnh và khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế; đồng thời quy định việc thanh toán theo cấp chuyên môn kỹ thuật thay cho hạng bệnh viện như tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT.

Theo phương án đang được rà soát, danh mục thuốc bảo hiểm y tế được sửa đổi, bổ sung lần này sẽ mở rộng phạm vi thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp ban đầu đối với 349 thuốc, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận thuốc ngay tại cơ sở.

Trả lời kiến nghị của cử tri về điều chỉnh, mở rộng cơ số thuốc, bổ sung các chế phẩm mới, nhất là thuốc điều trị ung thư, Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho biết, Việt Nam được đánh giá là một trong số ít quốc gia có danh mục thuốc tương đối đầy đủ, toàn diện và rộng so với mức đóng bảo hiểm y tế.

Đối với danh mục thuốc hóa dược, Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế quy định 1.037 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm, được chia thành 27 nhóm lớn, cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu; trong đó có 76 hoạt chất, thuốc hóa dược, sinh phẩm thuộc nhóm thuốc điều trị ung thư và điều hòa miễn dịch.

Đối với danh mục thuốc y học cổ truyền, Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17/3/2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 27/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020, quy định 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền. Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu được sử dụng và thanh toán tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định.

“Danh mục thuốc bảo hiểm y tế được ghi theo tên hoạt chất hoặc thành phần, không ghi hàm lượng, dạng bào chế và tên thương mại. Vì vậy, số lượng thuốc thành phẩm được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trên thực tế lớn hơn số lượng thuốc trong danh mục nêu trên”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.