Phòng ngừa hỏa hoạn trong cao điểm thời tiết nắng nóng

ANTD.VN - Để công tác phòng ngừa cháy, nổ trong cao điểm mùa nắng nóng được hiệu quả, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 21, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp triển khai các biện pháp, trong đó đặc biệt tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

Các lực lượng huy động thực tập phương án tại cơ sở

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài làm gia tăng nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là những doanh nghiệp sử dụng nhiều nguyên liệu dễ cháy như vải, sợi, sáng 20-6, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 21, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment tổ chức tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và diễn tập phương án xử lý tình huống cháy nổ cho cán bộ, công nhân viên.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người lao động trong công tác phòng ngừa hỏa hoạn, đồng thời tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ có thể xảy ra trong quá trình sản xuất.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 21 trao đổi các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại cơ sở

Tại buổi tập huấn, cán bộ, nhân viên và người lao động của công ty đã được báo cáo viên thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH truyền đạt những kiến thức cơ bản về Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; cập nhật tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước thời gian qua; phân tích các nguyên nhân dẫn đến cháy và những hậu quả nghiêm trọng do cháy, nổ gây ra đối với con người, tài sản và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại nơi làm việc, cách nhận diện các nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng điện, máy móc, thiết bị sản xuất; quy trình kiểm tra, tự kiểm tra công tác PCCC tại cơ sở nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Đáng chú ý, chương trình tập huấn không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt lý thuyết mà còn tập trung vào các nội dung thực hành. Các học viên được trực tiếp hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, thao tác xử lý khi phát hiện đám cháy, kỹ năng thoát nạn và tổ chức cứu người trong môi trường có khói, khí độc.

Trong phần diễn tập phương án chữa cháy, tình huống giả định xảy ra cháy tại khu vực sản xuất do sự cố chập điện. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng báo động, tổ chức chữa cháy ban đầu, hướng dẫn công nhân thoát nạn và phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan. Các nội dung diễn tập được thực hiện nghiêm túc, sát với điều kiện thực tế sản xuất của doanh nghiệp.

Các học viên sau khi được tuyên truyền, trang bị kiến thức sẽ thực hành sử dụng phương tiện PCCC

Thông qua hoạt động tập huấn và diễn tập, cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment đã được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh. Đây được xem là yếu tố quan trọng giúp hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản nếu sự cố xảy ra.

Theo đại diện Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực số 21, trong mùa nắng nóng, nguy cơ cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất luôn tiềm ẩn ở mức cao, nhất là những doanh nghiệp sử dụng nhiều vật liệu dễ cháy như vải, sợi, giấy, nhựa. Do đó, cùng với việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện chữa cháy, các đơn vị cần thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC cho người lao động.

Hoạt động tập huấn tại Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Vit Garment là một trong những nội dung trọng tâm được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, bảo đảm an toàn cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất trên địa bàn, góp phần giữ vững môi trường lao động an toàn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.