Chuyện nghề của những chiến sĩ làm công tác chính trị

ANTD.VN - Dù chưa từng được đào tạo chuyên ngành Báo chí nhưng bằng tình yêu, sự đam mê, nhiệt huyết, những người “làm báo” đang công tác tại Phòng Công tác Đảng của Công an các địa phương trên toàn quốc thường được gọi với cái tên thân thương “phóng viên PX”.

Nhà báo Khánh Huyền

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​1. Đại úy Trần Anh Tú, cán bộ Phòng Công tác Đảng, CATP Hà Nội. Tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân năm 2018, chàng sĩ quan trẻ Trần Anh Tú được phân công về Đội Điều tra tổng hợp và sau đó là Đội Tổng hợp, CAH Sóc Sơn. Tháng 6-2024, anh chuyển về Đội Tuyên truyền giáo dục, Phòng Công tác chính trị, CATP Hà Nội. Không được đào tạo chuyên ngành Báo chí, thời gian đầu Tú không tránh khỏi bỡ ngỡ. Nhưng bằng trách nhiệm nghề nghiệp, anh đã nhanh chóng làm quen, bắt tay ngay vào công việc. Hơn thế nữa, chỉ trong thời gian ngắn, Anh Tú và các cộng sự đã đoạt được một số giải thưởng báo chí cao quý - đó là đoạt giải tại Cuộc thi Búa Liềm Vàng lần thứ X - năm 2025 trong CAND với tác phẩm: “Kế sách trăm năm” đăng trên Báo Bình Phước. Trần Anh Tú chia sẻ, ngay từ khi còn là sinh viên của Học viện An ninh nhân dân, anh đã có đam mê viết chính luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống diễn biến hòa bình và sau này là xây dựng Đảng.

Tháng 4-2025, trước thông tin Thượng úy Nguyễn Đăng Khải - cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã anh dũng hy sinh trong khi truy bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, anh muốn viết bài về sự dũng cảm, hy sinh của thế hệ trẻ, qua đó giáo dục chính trị tư tưởng, bồi đắp tinh thần yêu nước. Không dừng lại, năm 2025, Trần Anh Tú còn giành giải B Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm của Thành ủy Hà Nội với tác phẩm: “Giữ vững nhiệt huyết cách mạng trong thanh niên”; giải C của Bộ Công an về thành tích tham gia nhóm tác giả cuộc thi chính luận trong CAND với loạt bài “Phòng, chống lối sống thực dụng”…

2 năm làm “phóng viên” tại Phòng Công tác Đảng, anh cũng như các phóng viên khác, bất kể nắng mưa, bão lũ, đêm hôm, hỏa hoạn… cứ nhận lệnh là nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phản ánh đầy đủ nhất, chân thực nhất về các vụ án, vụ việc, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô trong nhiều hoàn cảnh để kịp thời gửi đến bạn đọc trên cả nước.

Đến bây giờ Anh Tú vẫn không thể quên được trận bão Yagi khủng khiếp vào tháng 9-2024. Để kịp thời ghi nhận những khó khăn, vất vả của các lực lượng như Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Công an các phường xã, quận, huyện… trong quá trình giúp dân chống bão, Trần Anh Tú và các chiến sĩ trong đội đã không ngại khó ngại khổ lao vào tâm bão, những “điểm nóng” mưa lụt như sông Hồng, sông Đuống… để truyền tải hình ảnh chân thực, khách quan nhất. Trở về từ hiện trường, dù là nửa đêm anh cùng đồng nghiệp bắt tay ngay vào viết kịch bản, biên tập hình ảnh, dựng phóng sự để kịp thời gian phát sóng.

Hay trong sự kiện A80, Đội Tuyên truyền, giáo dục cũng nhận nhiệm vụ tuyên truyền nhanh nhất những hình ảnh của các lực lượng Công an Thủ đô trong quá trình bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn sự kiện. Thời gian từ lúc hợp luyện, sơ duyệt đến tổng duyệt và chính thức kéo dài khoảng 2 tuần, đây cũng là khoảng thời gian các anh phải “chạy đua”, ăn nhanh, uống vội, theo chân các đồng chí, đồng đội, bám sát các tuyến đường, địa bàn trên mọi khung thời gian từ sáng sớm đến đêm muộn, thậm chí thức trắng ngoài đường cùng các đơn vị. Anh chia sẻ: “Mặc dù là những nhà báo không chuyên nhưng chúng tôi luôn có mặt kịp thời để ghi lại thông tin, hình ảnh, thước phim trân quý về cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong mọi hoạt động… Nhận thức được trách nhiệm của mình, chúng tôi quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô tận tụy, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”.

Đại úy Trần Anh Tú, cán bộ Phòng Công tác Đảng, CATP Hà Nội

2. Đại úy Nguyễn Đức Quang, cán bộ Phòng Công tác Đảng, Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tốt nghiệp khoa Điều tra tra hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân, trải qua nhiều vị trí, năm 2022, Đại úy Nguyễn Đức Quang được điều động về Phòng Công tác Đảng, Công an tỉnh Hà Tĩnh, gắn bó với công tác tuyên truyền. Đến giờ Đức Quang vẫn không quên những ngày tháng rong ruổi, trèo đèo lội suối theo các trinh sát trong các chuyên án để có những hình ảnh, bài viết chân thực nhất.

Tháng 1-2024, anh tham gia cùng Đại tá Nguyễn Vinh Cảnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh trong chuyên án bắt đối tượng giết người Nguyễn Hồng Sơn. Sau khi gây án, để che giấu thân phận và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Nguyễn Hồng Sơn đã bỏ trốn vào các khu vực rừng sâu, sống ẩn dật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới với nước bạn Lào. Đầu tháng 1-2024, xác định Nguyễn Hồng Sơn đã chuyển nơi lẩn trốn về tại một lán trại bỏ hoang ở khu vực Vườn quốc gia Vũ Quang, Ban chuyên án xác định đây là thời điểm thuận lợi để bắt giữ đối tượng.

Khi thời cơ đã chín muồi, khoảng 2h30 ngày 26-1-2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Hồng Sơn khi đang lẩn trốn tại một lán trại thuộc Tiểu khu 182, Vườn quốc gia Vũ Quang. Trực tiếp tham gia chuyên án, Đức Quang cũng phải trèo đèo lội suối, theo chân các trinh sát trong thời tiết khắc nghiệt, địa bàn hiểm trở.

Đại úy Nguyễn Đức Quang, cán bộ Phòng Công tác Đảng, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các thành viên Ban chuyên án trèo đèo lội suối trong vụ bắt đối tượng giết người Nguyễn Hồng Sơn

Một chuyên án khác anh không thể quên là tham gia cùng Đại tá Nguyễn Phi Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trong chuyến đi bắt 155 đối tượng ở khu Tam Giác Vàng kéo dài 10 ngày vào tháng 8-2024. Sau nhiều tháng trời tổ chức thu thập chứng cứ, tài liệu, Công an tỉnh Hà Tĩnh có đủ căn cứ xác định một tổ chức lừa đảo qua không gian mạng quy mô quốc tế hoạt động tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng (tỉnh Bò Kẹo, Lào). Ngay lập tức, một Ban chuyên án được thành lập với nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là phải triệt phá tổ chức này càng sớm càng tốt nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, lực lượng tham gia cũng như các nghi phạm trong quá trình phá án.

Đại úy Nguyễn Đức Quang nhớ lại, từ Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đến Thủ đô Viêng Chăn trải qua nhiều chặng đường quanh co, khúc khuỷu; đi qua những cơn mưa xối xả với nhiều đoạn đường bị sạt lở, xói mòn bởi đang bước vào mùa mưa lũ cùng với nhiệm vụ phía trước là bắt giữ hàng trăm đối tượng của một tổ chức tội phạm quốc tế ở một trong những nơi được đánh giá là nguy hiểm nhất thế giới.

Gần 17 giờ đoàn xe băng qua màn đêm, luồn lách qua những khe núi hiểm trở đã hoàn thành cung đường 600km để đến Thủ đô Viêng Chăn khi trời đã nhá nhem tối. Ngày thứ 2 có mặt trên đất Lào, các lực lượng tiếp tục hành trình suốt 12 giờ đến tỉnh Bò Kẹo. Càng đến gần sào huyệt của tổ chức lừa đảo quốc tế hoạt động, càng gần hơn với “trận đánh lớn” cảm giác hồi hộp càng tăng lên. Rạng sáng 2-8, tiếng của chỉ huy Ban chuyên án vang lên như tiếng súng hiệu lệnh, mọi trinh sát nhanh chóng theo tổ, đội cơ động lên xe “ém quân” tại các con ngõ nhỏ, chờ sẵn hướng về Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Ngay khi mục tiêu là tòa cao ốc nơi tổ chức lừa đảo đang hoạt động được xác định, tín hiệu phá án phát đi, anh cùng các trinh sát nhanh chóng đột kích vào 13 tầng của tòa nhà để lục soát. Những tiếng ra lệnh vang lên, tiếng phá cửa pha lẫn vào tiếng những bước chân vội vã, hoảng loạn hòng chạy thoát của các nghi phạm xen lẫn khiến không gian trở nên căng thẳng.

Đại úy Nguyễn Đức Quang tham gia chuyên án đi bắt 155 đối tượng ở khu Tam Giác Vàng

Sau hơn 4 giờ nghẹt thở, 155 kẻ lừa đảo quốc tế bị bắt giữ. Sáng 3-5, đoàn xe dài nối đuôi nhau đưa 155 nghi phạm từ tỉnh Bò Kẹo trở về Thủ đô Viêng Chăn, nhưng sau 1 giờ xuất phát đồi bên đường bất ngờ bị sạt lở, hàng nghìn m3 khối đất đá, cây cối đổ xuống chắn ngang đường đi. Ban chuyên án buộc phải quay trở lại điểm xuất phát - nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đêm đó, ban chuyên án không chể chợp mắt để đề phòng những tình huống xảy ra ngoài mong muốn.

Ngày hôm sau, đường về Thủ đô Viêng Chăn thông tuyến, Ban chuyên án lập tức di lý nhóm nghi phạm trở về để tiếp tục đưa về Việt Nam. Đúng 18h ngày 7-8, Ban chuyên án đưa thành công 155 nghi phạm về đến trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh. Được trực tiếp tham gia chuyên án, với một “phóng viên” như Đức Quang đã mang lại cảm xúc và những trải nghiệm không thể quên. Anh chia sẻ: “Được trực tiếp tham gia các chuyên án, tôi mới thấu hiểu hết những gian nan, vất vả và cả những hiểm nguy mà đồng chí, đồng đội của mình phải đối mặt. Từ đó bài viết mới có nhiều chi tiết đắt giá và những hình ảnh chân thực nhất”.

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Làm công tác tuyên truyền đòi hỏi sự đam mê, nhiệt huyết và cả sự dấn thân, bằng tình yêu nghề, các “phóng viên” của Phòng Công tác Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, sẵn sàng xông pha tác nghiệp. Bằng bài viết của mình, họ đã kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tới dư luận, làm rõ những âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm… giúp nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và hiểu hơn những vất vả, hy sinh của những người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.