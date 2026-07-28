Hoàn thiện hành lang pháp lý, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố cùng các chuyên gia, nhà khoa học, luật gia...nhằm đóng góp ý kiến đối với các dự án luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, ﻿Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp không thường lệ Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 3-8. Tại kỳ họp này, Bộ Công an sẽ trình Quốc hội cho ý kiến đối với Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Đây đều là những dự án luật có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen.

Các đại biểu tham gia góp ý kiến tại hội nghị

Các Dự án luật không chỉ tạo cơ sở pháp lý để lực lượng Công an nhân dân chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, chính sách về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, mà còn góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần các nghị quyết của Đảng.

Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, nền kinh tế số phát triển nhanh cùng với sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới trên không gian mạng, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật được đánh giá là yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những khoảng trống pháp lý và tạo cơ sở cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Trong quá trình xây dựng các dự thảo luật, Bộ Công an đã tổ chức nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật, đồng thời lấy ý kiến tham vấn của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà làm luật cũng như tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành Trung ương, địa phương và các cơ quan có liên quan. Đây là bước đi quan trọng nhằm bảo đảm các quy định được xây dựng trên cơ sở khoa học, sát thực tiễn, khả thi khi triển khai trong cuộc sống.

Tiếp tục phát huy tinh thần dân chủ, cầu thị trong công tác xây dựng pháp luật, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị để lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp từ thực tiễn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô trước khi tổng hợp, báo cáo Bộ Công an nghiên cứu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật.

Qua các tham luận và trao đổi, hội nghị đã làm rõ nhiều nội dung quan trọng

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận của các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố như Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an các phường; đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Luật gia thành phố Hà Nội... đã tập trung phân tích, đánh giá những vấn đề đặt ra từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật cũng như công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự.

Các đại biểu thống nhất đánh giá việc sửa đổi Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự là yêu cầu khách quan nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh mới. Đồng thời, việc ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù đối với xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tạo thêm động lực để thúc đẩy phát triển, đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước bằng pháp luật.

Qua các tham luận và trao đổi, hội nghị đã làm rõ nhiều nội dung quan trọng như sự cần thiết của việc xây dựng, sửa đổi các dự án luật; vị trí, vai trò của các văn bản pháp luật này trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác để kiến nghị các giải pháp hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Nhiều ý kiến cũng đề xuất cần tiếp tục rà soát kỹ các quy định nhằm bảo đảm tính đồng bộ giữa các đạo luật, tránh chồng chéo, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức thực hiện, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sâu sắc và bám sát thực tiễn của các đại biểu tham dự.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý tại hội nghị để báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đồng thời gửi Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và những đóng góp trách nhiệm của các đại biểu. Đồng chí Phó Giám đốc CATP bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, Công an thành phố tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các đại biểu Quốc hội, các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương để tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân sẽ là cơ sở chính trị quan trọng, góp phần giúp Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện các dự án luật với chất lượng cao nhất, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua. Qua đó, từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý về bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.