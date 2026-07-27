Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

ANTD.VN - Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bảo tàng Công an thành phố.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Bảo tàng Công an thành phố.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cùng cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, các Anh hùng liệt sĩ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và hạnh phúc của Nhân dân.

Hoạt động là dịp để cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", bồi đắp lý tưởng, bản lĩnh chính trị và tinh thần trách nhiệm đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Hoạt động dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đạo lý tri ân, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là động lực để cán bộ, chiến sĩ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục phấn đấu, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.