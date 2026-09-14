Hỗ trợ người dân thực hiện chi trả an sinh xã hội qua VNeID

ANTD.VN - Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và tăng cường chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt, thời gian qua, Công an xã Chuyên Mỹ đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi và các đối tượng thụ hưởng chính sách, kích hoạt tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Việc tích hợp thông tin và thực hiện chi trả các chính sách an sinh xã hội qua tài khoản trên VNeID góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thụ hưởng chính sách. Thông qua hình thức chi trả không dùng tiền mặt, các khoản trợ cấp, hỗ trợ được chuyển trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của người thụ hưởng, bảo đảm nhanh chóng, an toàn, hạn chế thất lạc, nhầm lẫn và giảm thời gian đi lại.

Cán bộ Công an xã tận tình hướng dẫn người dân từng bước thao tác trên điện thoại thông minh

Để người dân tiếp cận thuận lợi, Công an xã Chuyên Mỹ đã trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn tại các khu dân cư; hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử, sử dụng tính năng “An sinh xã hội” trên VNeID và liên kết tài khoản ngân hàng chính chủ để nhận các khoản trợ cấp theo quy định. Lực lượng Công an cơ sở đặc biệt quan tâm hỗ trợ người cao tuổi, người gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ, hướng dẫn từng thao tác và giải đáp những vướng mắc phát sinh.

Cán bộ chiến sĩ hỗ trợ người dân kiểm tra thông tin chi tiết

Bên cạnh đó, Công an xã phối hợp tổ chức tuyên truyền trực quan tại các trường học trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của học sinh và cộng đồng về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng các tiện ích số an toàn, hiệu quả.

Để kiểm tra và thực hiện đăng ký tài khoản an sinh xã hội trên VNeID, người dân mở ứng dụng, đăng nhập tài khoản định danh điện tử, lựa chọn mục “An sinh xã hội”, kiểm tra thông tin chi trả và thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng chính chủ khi hệ thống yêu cầu. Sau khi kiểm tra, xác nhận các thông tin hiển thị, người dân lựa chọn “Tiếp tục”, sau đó bấm “Gửi thông tin” để hoàn tất đăng ký. Hệ thống sẽ thông báo kết quả tiếp nhận và chuyển trạng thái chờ cơ quan chức năng xét duyệt.

Đối với người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn khi thao tác trên điện thoại thông minh, Công an xã Chuyên Mỹ khuyến cáo người dân có thể đến trụ sở Công an xã hoặc liên hệ lực lượng Công an cơ sở tại địa bàn để được hướng dẫn, hỗ trợ miễn phí.

Với phương châm lấy người dân làm trung tâm, Công an xã Chuyên Mỹ tiếp tục chủ động bám sát địa bàn, tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, góp phần bảo đảm các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận đầy đủ, thuận tiện các chính sách an sinh xã hội, từng bước xây dựng chính quyền số, xã hội số văn minh, hiện đại.